Arte coluna Alem da Vida 27 dezembro 2025Arte Paulo Márcio

Publicado 27/12/2025 00:00

Recebi uma mensagem de um dos nossos leitores, preocupado com o fato de acordar todas as madrugadas às 3 e 15. Exatamente neste horário. E quer saber se tem algum significado espiritual.



O ato de acordar repetidamente no mesmo horário durante a madrugada é um fenômeno que, sob a perspectiva espiritualista, transcende as explicações puramente físicas ou psicológicas, embora estas também sejam importantes.

Na nossa visão, a madrugada é um período de maior intercâmbio entre o mundo físico (dos encarnados) e o mundo espiritual (dos desencarnados), pois o corpo físico está em repouso e o Espírito se encontra em estado de maior liberdade (desdobramento ou emancipação da alma).

O despertar pode ocorrer no momento em que o espírito está retornando de uma atividade ou desdobramento no plano espiritual. Essa volta ao corpo pode gerar um breve despertar enquanto o espírito se reinsere totalmente. O horário fixo indicaria que essa atividade espiritual (estudo, auxílio, encontro com entes queridos ou guias) tem uma periodicidade e um horário bem estabelecido no plano espiritual.

Pode ser um momento em que espíritos amigos (guias ou protetores) se aproximam para influenciar ou transmitir uma intuição, uma ideia, ou um aviso. O despertar seria uma forma de chamar a sua atenção para algo que precisa de reflexão.

Em casos mais complexos, pode haver uma ação de espíritos perturbadores (obsessores), que tentam influenciar ou desequilibrar a pessoa naquele momento, causando uma sensação de despertar súbito, medo ou mal-estar.

Algumas correntes espiritualistas sugerem que acordar em horários específicos é um chamado à oração. A quietude da madrugada seria o momento ideal para a introspecção, a prece, ou o envio de boas vibrações. É visto como uma oportunidade para elevar o pensamento e proteger-se espiritualmente.

O despertar pode estar ligado a um processo de purificação ou liberação de energias. Certas emoções ou preocupações que foram ignoradas durante o dia podem vir à tona no momento em que a consciência está mais suscetível.

E o que fazer? Ao acordar, procure manter a calma. Utilize esse momento para fazer uma prece sincera, pedindo proteção, inspiração e paz. Mentalize luz e bons fluidos. Reflita sobre seus sentimentos e pensamentos do dia ou da semana. Há raiva, frustração, ou algo não resolvido que possa estar afetando seu "fígado espiritual" ou seu equilíbrio emocional?

Anote os sonhos e ideias. Se vierem pensamentos ou insights à mente, anote-os. Eles podem ser mensagens valiosas trazidas pelo seu espírito. É importante lembrar que uma análise completa, o aspecto espiritual deve ser conjugado com o aspecto material/físico, como estresse, alimentação, distúrbios do sono.









