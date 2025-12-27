Arte coluna Alem da Vida 27 dezembro 2025Arte Paulo Márcio
Recebi uma mensagem de um dos nossos leitores, preocupado com o fato de acordar todas as madrugadas às 3 e 15. Exatamente neste horário. E quer saber se tem algum significado espiritual.
O ato de acordar repetidamente no mesmo horário durante a madrugada é um fenômeno que, sob a perspectiva espiritualista, transcende as explicações puramente físicas ou psicológicas, embora estas também sejam importantes.
Na nossa visão, a madrugada é um período de maior intercâmbio entre o mundo físico (dos encarnados) e o mundo espiritual (dos desencarnados), pois o corpo físico está em repouso e o Espírito se encontra em estado de maior liberdade (desdobramento ou emancipação da alma).
O despertar pode ocorrer no momento em que o espírito está retornando de uma atividade ou desdobramento no plano espiritual. Essa volta ao corpo pode gerar um breve despertar enquanto o espírito se reinsere totalmente. O horário fixo indicaria que essa atividade espiritual (estudo, auxílio, encontro com entes queridos ou guias) tem uma periodicidade e um horário bem estabelecido no plano espiritual.
Pode ser um momento em que espíritos amigos (guias ou protetores) se aproximam para influenciar ou transmitir uma intuição, uma ideia, ou um aviso. O despertar seria uma forma de chamar a sua atenção para algo que precisa de reflexão.
Em casos mais complexos, pode haver uma ação de espíritos perturbadores (obsessores), que tentam influenciar ou desequilibrar a pessoa naquele momento, causando uma sensação de despertar súbito, medo ou mal-estar.
Algumas correntes espiritualistas sugerem que acordar em horários específicos é um chamado à oração. A quietude da madrugada seria o momento ideal para a introspecção, a prece, ou o envio de boas vibrações. É visto como uma oportunidade para elevar o pensamento e proteger-se espiritualmente.
O despertar pode estar ligado a um processo de purificação ou liberação de energias. Certas emoções ou preocupações que foram ignoradas durante o dia podem vir à tona no momento em que a consciência está mais suscetível.
E o que fazer? Ao acordar, procure manter a calma. Utilize esse momento para fazer uma prece sincera, pedindo proteção, inspiração e paz. Mentalize luz e bons fluidos. Reflita sobre seus sentimentos e pensamentos do dia ou da semana. Há raiva, frustração, ou algo não resolvido que possa estar afetando seu "fígado espiritual" ou seu equilíbrio emocional?
Anote os sonhos e ideias. Se vierem pensamentos ou insights à mente, anote-os. Eles podem ser mensagens valiosas trazidas pelo seu espírito. É importante lembrar que uma análise completa, o aspecto espiritual deve ser conjugado com o aspecto material/físico, como estresse, alimentação, distúrbios do sono.
