Publicado 26/09/2026 00:00

Para nós, reencarnacionistas, a sorte e o azar não existem da forma como a maioria das pessoas imagina. Substituímos a ideia de "acaso" ou "força misteriosa" pelas leis divinas de causa e efeito, merecimento e planejamento reencarnatório. O universo é regido por uma justiça soberana, o que significa que nenhum acontecimento é puramente aleatório.

O acaso é apenas uma palavra que os seres humanos utilizam para explicar aquilo que ainda não compreendem. Quando algo extraordinariamente bom acontece (o que chamamos de "sorte"), ou quando algo muito ruim ocorre ("azar"), há sempre uma causa inteligente e justa por trás.



Para entender a dinâmica da vida sem o conceito de sorte, apoiamo-nos em três pilares fundamentais:

Lei de Causa e Efeito (Ação e Reação): aquilo que colhemos hoje — sejam facilidades ou grandes obstáculos — é o resultado direto de nossas ações, pensamentos e escolhas, tanto na vida atual quanto em existências passadas.



Planejamento Reencarnatório (Provas e Expiações): antes de reencarnar, o espírito (muitas vezes com a ajuda de benfeitores) escolhe ou aceita o gênero de provas que precisa passar para evoluir moralmente. Uma pessoa que nasce em condições de extrema riqueza ou que possui facilidade nos negócios não está com "sorte"; ela está passando pela prova da riqueza, que exige responsabilidade e desprendimento. Da mesma forma, as dificuldades financeiras ou de saúde são ferramentas de aprendizado ou resgate (expiações).

Livre-Arbítrio e Esforço Pessoal: o destino não está engessado. Valorizamos o trabalho, a persistência e a reforma íntima. Duas pessoas podem nascer com as mesmas tendências, mas o esforço individual de cada uma ditará o sucesso ou o fracasso de suas jornadas.

Sorte

Consequência de méritos passados, colheita positiva ou uma prova de facilidade material/social necessária para o aprendizado do espírito.

Azar

Consequência de erros passados (necessidade de reparação) ou uma provação escolhida pelo espírito para desenvolver virtudes como a paciência e a resignação.

Coincidência

Sincronicidade guiada pelas leis naturais ou a intervenção direta de espíritos (protetores ou obsessores) que intuem e aproximam pessoas e situações.



