Publicado 03/10/2026 00:00

Os espíritos se casam sim, mas de uma forma muito diferente da que conhecemos na Terra. No plano espiritual, o casamento não envolve burocracia, contratos de cartório, cerimônias religiosas ou a união física dos corpos. Ele é conhecido como "casamento de almas" ou "consórcio afetivo". Abaixo, estão os principais pontos para entender como funcionam essas uniões.

1. Afinidade e Sintonia Pura

O casamento espiritual baseia-se exclusivamente na sintonia vibratória, no amor puro, no respeito e na admiração mútua. Enquanto na Terra muitas uniões acontecem por interesses materiais, convenções sociais ou atração física, no além as almas se unem pela real afinidade de sentimentos e propósitos.

2. Sem Sexo Físico

Os espíritos não possuem as necessidades fisiológicas ou o sexo biológico da carne. A união esponsalícia no plano superior é uma mescla de energias e fluidos amorosos, voltada para o progresso mútuo e para a realização de tarefas nobres e de caridade.

3. Não é uma Regra Obrigatória

Nem todo espírito se casa. A constituição de uma nova parceria conjugal ou o reencontro de uma família no além dependem do grau de evolução, das necessidades de aprendizado e do livre-arbítrio de cada um. Espíritos focados em missões específicas ou equipes de socorro podem optar por trabalhar sem uma união afetiva formalizada.

Gostaria de saber mais sobre como os laços familiares e casamentos da Terra se reorganizam após a morte ou se tem curiosidade sobre a rotina e a estrutura das colônias espirituais?



A visão sobre como os laços familiares e casamentos da Terra se reorganizam após a morte varia profundamente conforme a perspectiva espiritual, teológica ou psicológica adotada. O ponto central da discussão geralmente gira em torno da diferença entre as instituições formais da Terra e as ligações afetivas genuínas.

Para nós, reencarnacionistas, os laços baseados no amor verdadeiro e na afinidade espiritual não se rompem com a morte, mas passam por uma clara distinção entre convenção social e conexão real. Sobre o casamento terreno, o matrimônio civil ou religioso, o contrato formal deixa de fazer sentido na espiritualidade. Espíritos que se amaram profundamente continuam juntos ou se reencontram no plano espiritual.



Casamentos Múltiplos ou por Conveniência: Se uma pessoa se casa mais de uma vez na Terra (após a viuvez), na espiritualidade ela tenderá a conviver com o espírito com quem possuir maior afinidade e laço afetivo real.