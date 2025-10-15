Juceir Junior, revelação do "Estrela da Casa", é convidado por Fábio Jr. para dividir o palco com o astro da música romântica Foto: arquivo pessoal
De fã a estrela: Fábio Jr. se rende ao talento de Juceir Junior e faz convite surpreendente
Após emocionar o público no reality "Estrela da Casa", da TV Globo, o cantor carioca recebe um convite inesperado de seu maior ídolo e se prepara para viver o momento mais marcante da carreira
Bomba! Virgínia Fonseca será multada após pilotar jet-ski sem colete e sem habilitação em Mangaratiba
Influenciadora passou o fim de semana em sua casa no condomínio Portobelo, na Costa Verde, ao lado das amigas Duda Freire e Lídia Souza, e dos filhos
Pipa Brasey grava em estúdio dos Beatles e revive a alma de Emílio Santiago
Gravado no lendário Abbey Road Studios, em Londres, o projeto audiovisual exalta a voz inesquecível de Emílio Santiago e marca o início de uma turnê internacional que desembarca no Brasil em 2026
Celular na cueca ou na calcinha! Os Arcos da Lapa vão ferver com João Gomes, Ivete e Zeca Pagodinho!
O show do cantor João Gomes promete parar o Rio de Janeiro no dia 26 de outubro, com participações especiais de Ivete Sangalo e Zeca Pagodinho, em uma apresentação gratuita nos Arcos da Lapa
Gkay: 'O Salgueiro vai conhecer minha força paraibana na avenida'
Da Paraíba para a Sapucaí, em entrevista exclusiva à Coluna Andrei Lara, Gkay celebra um novo capítulo da carreira com mais maturidade, autoestima e o desafio de representar o Salgueiro — unindo humor, moda e samba na mesma avenida
Nos bastidores, ninguém duvida: Cláudio Castro vai ser candidato ao Senado
Entre avanços e desafios, o governador do Rio de Janeiro mantém alta influência política, consolida resultados expressivos e chega à reta final do mandato com um grupo que exige continuidade nas urnas
