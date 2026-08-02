Colunista fernando mansur - divulgação

Colunista fernando mansurdivulgação

Publicado 02/08/2026 00:00

Por que somos invejosos? Vamos refletir um pouco sobre esse incômodo e deletério sentimento?

Inveja vem do latim invidia, do verbo invidere. A etimologia remete à ideia de um olhar negativo ou hostil sobre algo ou alguém, uma recusa em apreciar o bem alheio, o dom alheio, o êxito alheio...

Quando invejamos, emitimos raios nocivos na direção da pessoa invejada.

O Todo se manifesta em múltiplos talentos e nós somos um deles. O que o outro tem é mérito dele. Ninguém sabe o caminho que ele/ela teve que trilhar até chegar onde chegou.

Mas há o outro lado da história: enquanto achamos que estamos invejando, podemos também estar sendo invejados. Alguém pode enxergar em nós qualidades preciosas que não estamos valorizando.

Não deixa de ser uma traição quando negligenciamos e subestimamos nossos bens, sejam eles materiais ou espirituais. Estamos sendo mal agradecidos pelos dons que recebemos para viver e aprimorar. A Natureza vai cobrar isso de nós em algum momento.

Desejar aquilo que pertence ao outro é roubo. Vale a pena nos esforçar para encontrar uma resposta para esse comportamento. Qual é sua raiz? Pensando psicologicamente, poderia ser uma projeção da sombra de menos valia, ou o oposto, orgulho e vaidade: “espelho, espelho meu...” Será que podemos transformar esse sentimento em admiração e alavanca para o crescimento?

Seja o que for, é importante ter consciência do que fazemos e mudar nossa atitude. Acho que nos sentiremos mais livres e leves quando tirarmos esse peso inútil de nossas costas.

Podemos. Mudemos. Vamos!

