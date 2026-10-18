Publicado 18/10/2026 00:00

Tenho lido sobre o Sufismo e seus textos em geral são inspiradores, de uma ética transcendental. A editora Bismillah tem várias obras disponíveis em português, inclusive de Ibn Arabi, um dos místicos mais conhecidos e iluminados desta linhagem espiritual.

Mas hoje vou trazer algumas frases do Livro da Cavalaria Sufi, atribuído a al-Sulami (936-1021).

“Abraão destruiu os ídolos adorados por seu povo... E o ídolo de cada homem é seu ego.”

“Aquele que bajula seu próprio ego e o de outra pessoa nunca sentirá o perfume da sinceridade.”

“Você é a nuvem que vela seu próprio sol. Conheça a realidade essencial do seu ser.”

“O orgulho impede alguém de conhecer seu verdadeiro valor, assim como a pressa afasta alguém da Verdade, e a gentileza e a reflexão previnem o arrependimento.

“A inveja é algo terrível do qual você deve fugir. E não há doença pior do que a avareza.”

“Preocupe-se apenas com seus próprios assuntos. Aquele que resolve seus assuntos encontra paz e conforto.”

“Não ocupe o presente com as preocupações do passado e do futuro. Preocupar-se com os assuntos do passado e estar ocupado com os assuntos do futuro tira a bênção da vida.”

“A generosidade é uma característica das pessoas do Paraíso. O Paraíso é o lar dos generosos. Visitar uns aos outros pelo amor de Allah é um comportamento generoso. Que terrível é uma sociedade que não aceita convidados.”

“Quem tem respeito próprio mostra respeito aos outros, e quem não tem respeito próprio não tem respeito pelos outros.” Salam! Shalom! Namastê! Paz!