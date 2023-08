Publicado 06/08/2023 00:00

"Por isso, vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem; não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.” Mateus 6.25-29



Dentre as novas descobertas que os tempos nos trazem, a ansiedade é um mal que passou a atingir a todos, deixando marcas profundas no ser humano. Esta moléstia está no topo da lista dos grandes males que afligem a sociedade dos nossos dias. Nessa perspectiva, este transtorno é considerado por muitos como uma emoção de alarme que se encontra associada a percepções de dor, crise e incerteza, que, quando são recorrentes, causam mal-estar expressivo ao ser humano. Consciente da sua importância, a psicologia define a ansiedade como um estado emocional doloroso, marcado por inquietude, medo e acompanhado por certo grau de perturbação do sistema nervoso.





O que nos chama atenção é que a ansiedade pode fazer o papel de gatilho ao desencadear outras desordens para nossa vida, como dores de cabeça, dores musculares e dificuldade para dormir, causar até mesmo o surgimento de enfermidades psicossomáticas, doenças que afetam a saúde física e mental. Segundo os especialistas, a ansiedade também pode ser a responsável pelo surgimento de doenças psiconeurológicas e psicooncológicas. Hoje, sabemos que a ansiedade consegue devastar aspirações, famílias, planos, estratégias e até a própria vida.





Neste mundo, temos muitas preocupações, contudo o Mestre adverte-nos: "(...) Não andeis cuidadosos (...)” (Mateus 6.25). O que podemos destacar sobre este tema é que o Senhor Jesus nos proporciona uma opção para vencermos a ansiedade ao dizer: "Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal" (Mateus 6.33-34). Esse texto nos faz entender que o Mestre instruiu que devemos nutrir as coisas do ponto de vista apropriado. Passamos, então, a entender a fala do nosso Senhor Jesus Cristo, quando no Sermão do Monte, Ele se dedicou em nos ensinar uma melhor aplicabilidade sobre a importância de cuidarmos da ansiedade.





A proposta do Senhor Jesus é que devemos fazer do Reino de Deus a nossa prioridade. Somente assim, conseguiremos dominar a ansiedade e viver sem a escravidão desse mal. O que há de extraordinário em servir a Deus é que não tem como uma pessoa se entregar para Deus e permanecer ansiosa ao mesmo tempo. Neste sentido, precisa ser compreendido que este transtorno merece atenção redobrada quando passa a prejudicar o relacionamento com Deus e com a família. Por isso Jesus pronuncia: "Não andeis ansiosos". Notem que é uma ordenança reproduzida três vezes pelo Mestre (Mateus 6.25, 31, 34). Como podemos ver, os verbos estão no imperativo. Nesta ordem de ideias, a comunhão com o Pai é a única capaz de mudar as circunstâncias, pois ela é a base para o sentimento de paz e segurança que todos precisam aperfeiçoar no dia a dia.





Para tornar mais claro o que queremos dizer, recorremos ao texto do salmista que diz: "Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele tudo fará" (Salmo 37.5). Ainda podemos acrescentar outros textos que corroboram com este pensamento, tais como: "Não estejais inquietos por coisa alguma; antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças" (Filipenses 4.6); "Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes" (1Timóteo 6.8).





Esses textos nos levam a perceber que não andar ansioso é possível. Afinal, Jesus não nos daria uma ordem impossível de ser desempenhada, não é mesmo? Entretanto, devemos ter o entendimento que a capacidade para vencer a ansiedade não está em nós, contudo em Cristo. Sendo assim, para não sermos dominados pela ansiedade, é indispensável que tenhamos a paz de Deus, que sejamos fiéis ao Senhor, que não sejamos cobiçosos e confiemos na provisão divina. Somente assim podemos arrancar da nossa vida tudo aquilo que quer tirar a nossa paz e prejudicar a nossa comunhão com Deus.





ORAÇÃO DO DIA:

Nossa oração hoje é para podermos retirar todas as amarras e todas as formas de manifestação da ansiedade da nossa vida, através do poder libertador de nosso Jesus Cristo.





Fonte: Livro 'Ser Relevante'. Autor: Bispo Abner Ferreira. Editora Betel.