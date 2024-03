Publicado 03/03/2024 00:00

Mateus 11:28-30: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve".

O gerenciamento do estresse é um tema profundamente pertinente para os problemas que enfrentamos atualmente. Vivemos em uma sociedade marcada por ritmos acelerados e pressões constantes. O estresse pode desencadear uma série de consequências negativas, afetando desde a saúde física — aumentando o risco de doenças cardiovasculares, alterações no peso, problemas digestivos, enfraquecimento do sistema imunológico, problemas de pele e dores musculares. Até a saúde mental e emocional, manifestando-se através de ansiedade, depressão, problemas de sono, irritabilidade e dificuldades de concentração e memória.

Além disso, pode levar a comportamentos nocivos, como o abuso de substâncias, isolamento social e uma queda na produtividade no trabalho ou nos estudos.

Como referência mais do que inquestionável, para nos ensinar meios e modos como sendo uma fonte inesgotável e rica de sabedoria sobre este assunto, podemos encontrar na história bíblica Jesus se retirando para orar. Este evento, registrado em diversas passagens do Novo Testamento, como em Lucas 5:16 ("Mas ele retirava-se para os desertos, e ali orava"), oferece um poderoso exemplo de como a solitude e a oração podem servir como ferramentas vitais no manejo do estresse.

O contexto deixa claro que Cristo, por lidar constantemente com diversas pessoas e por administrar muitos problemas, cobranças de seus discípulos e das diversas necessidades que as pessoam tinham se achegando a ele, sem aqui entrar em méritos e discussões teológicas, Ele dividia seu tempo, recurso e vida com muitos, Ele precisava e queria um tempo de oração e reflexão, "recarregar a bateria", não podendo ser no tumulto e na rotina diária, mas sim à parte, dedicadas integralmente a si e seu Pai.

A prática de Jesus de se retirar do tumulto da vida cotidiana em diversas ocasiões para momentos de oração e reflexão destaca a importância de estabelecer um tempo e espaço tranquilo para o cuidado pessoal e da alma. Ensinando-nos a buscar o tempo de qualidade, para criatura e o Criador, ao conhecimento mais aprofundado de si e de todas as suas emoções.

Quando existe este espaço em nosso benefício, aprendemos a arte do gerenciamento de estresse. Na psicologia moderna, tem sido reforçada a abordagem de destacar alguns dos benefícios da meditação, ou um termo mais atual, que é mindfulness (atenção plena).

Podemos assim dizer que a oração e a reflexão reduzem significativamente os níveis de estresse, meditar ajuda a melhorar a concentração e promover uma saúde mental mais robusta. Essas práticas ajudam a recalibrar nossas respostas emocionais, oferecendo uma perspectiva mais calma e centrada diante dos desafios diários.

Para aperfeiçoar este manejo do estresse e gerenciar os seus efeitos, é importante observarmos e nos inspirarmos na conduta de Jesus, podendo assim adotar várias estratégias. Vou citar apenas três pontos:

Estabeleça rotinas regulares de pausa e reflexão, dedicando momentos do dia para se desconectar das exigências externas e se reconectar consigo mesmo e, assim, poder principalmente "matar" a sede da alma, através da busca pelo Criador.

Pratique a gratidão, cultivando um senso de apreciação pelas bênçãos presentes em nossa vida, o que pode alterar positivamente nossa percepção dos desafios.

Disponha-se a servir aos outros, seguindo o exemplo de Jesus de compaixão e serviço, o que pode proporcionar uma sensação de propósito e reduzir o foco nas próprias preocupações.

Se ao menos começarmos a exercer estes três pontos como prática contínua, nossas emoções tendem a estar mais propensas ao equilíbrio. Fica, portanto, evidente que a capacidade de se retirar para refletir e orar, conforme Jesus fez, não apenas nos prepara melhor para lidar com o estresse, mas também nos ensina a responder às situações com maior sabedoria e compaixão.

Este enfoque não só é benéfico para nossa saúde mental e emocional, mas também fortalece nossas relações interpessoais, ao promover atitudes mais empáticas e compreensivas. Se assim incorporarmos esses princípios em nossa vida, podemos encontrar um caminho mais equilibrado e pacífico.

Ao nos inspirarmos na história de Jesus, somos lembrados da importância de cuidar de nossa saúde espiritual e emocional como fundamentos para uma vida plena e significativa. Assim, o gerenciamento do estresse se torna importante não apenas por se tratar de autodescoberta e autocuidado, mas também de conexão profunda com os valores e princípios que nos orientam.

Oração

Senhor, em meio às pressões e aos ritmos acelerados desta vida, buscamos Tua presença e sabedoria para encontrar paz e equilíbrio. Guia-nos para viver uma vida plena, significativa e alinhada com os valores e princípios que nos orientam, promovendo não apenas o autocuidado, mas também o contato profundo contigo. Em nome de Jesus, amém.