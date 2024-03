Publicado 10/03/2024 00:00

"Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor". Salmo 31:24.

Este mês é denominado e dedicado às mulheres, a quem expresso o meu profundo respeito, admiração e reconhecendo as virtudes indispensáveis que fazem todos os dias, mesmo que de forma anônima, o mundo, sociedades e família melhores, através da força, fé e determinação.

Hoje me dedico a extrair lições importantes e valiosas de Débora, uma personagem que se destaca na Bíblia Sagrada, É conhecida por sua história como juíza e líder em Israel, ela era um prodígio no seu tempo. A narrativa desta maravilhosa e intrigante história, presente no livro de Juízes, mais precisamente nos capítulos 4 e 5, traz valiosos ensinamentos sobre determinação, liderança e fé. Analisando o contexto histórico, encontramos Israel em um período de instabilidade, oprimido pelos cananeus, um antigo povo semita que habitava a região da Palestina histórica. Eram conhecidos por suas práticas hostis em relação aos israelitas. Débora foi chamada por Deus para liderar Israel contra a opressão provocada pelos cananeus. Além de juíza, era profetisa e foi escolhida por Deus para liderar e libertar seu povo.

A determinação de Débora se destaca diante de um cenário desafiador, ela não se acovarda, mas confiou na orientação divina para proceder e guiar suas ações e decisões. Aqui me ensina a primeira lição: a necessidade de buscar orientações, pautadas por pessoas que possam transmitir mais do que apenas conhecimentos, mas experiências para poder dar a orientação e direção plena.

Sua conduta ao buscar sempre a justiça e a verdade, agindo com integridade e em conformidade com princípios e valores consistentes, permite ter a referência necessária para cada tomada de decisão de forma coerente. Esses aspectos éticos são fundamentais para a construção de uma liderança sólida e respeitável.

Débora não só nos ensina a importância de uma conduta com humildade, mas sua postura firme e determinada nos mostra como enfrentar desafios com coragem e fé. Aprendemos com ela que a liderança eficaz requer não apenas competência profissional, mas também valores sólidos e uma base moral inabalável. É notável a capacidade de Débora em equilibrar e gerenciar suas emoções, firmeza e determinação com empatia e compaixão. Ela inspira pela sua capacidade de compreender e lidar com as emoções das pessoas ao seu redor, motivando e encorajando aqueles que a cercavam. Sua liderança é marcada pela sabedoria e discernimento, fundamentados na sua relação íntima e na expressão de sua fé para com Deus.

A história de Débora, a juíza e líder, nos ensina valiosas lições sobre determinação, ética, liderança, gestão emocional e motivação. Sua história é um testemunho do poder transformador da fé e da confiança em Deus e nos desafia a sermos melhores líderes, mais sábios, éticos e compassivos. Que possamos aprender com seu exemplo e buscar orientação na fé, olhando para dentro de nós para guiar nossas vidas e nossas ações, inspirando outros a fazerem o mesmo.

Oração

Senhor Deus, neste mês dedicado às mulheres, rogamos por tua bênção e guia sobre todas as mulheres do mundo. Que possam encontrar força em Ti, inspiração em virtudes e determinação em seguir Teus caminhos. Concede-lhes sabedoria, fé e coragem para continuarem a fazer a diferença diariamente em suas famílias, comunidades e sociedades. Que assim como Débora, possam ser exemplos de liderança e fidelidade a Ti. Em nome de Jesus, amém.