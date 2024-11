Bispo3nov - ARTE KIKO

Bispo3novARTE KIKO

Publicado 03/11/2024 00:00

Esta semana, ao trazer uma reflexão aos membros da igreja que tenho a honra de pastorear há mais de 30 anos, citei algo que julgo ser indispensável aos nossos dias: como não ser sucumbido pelo ódio?

O ódio é sentimento extremamente destrutivo, originado e alimentado dentro de nós, contaminando todos os aspectos de nossa vida e afetando aqueles com quem convivemos. Ele não apenas mancha a alma, mas interfere drasticamente nos relacionamentos, e até mesmo na saúde física e mental.

Ao longo dos séculos, pensadores, filósofos e líderes relevantes abordaram o impacto devastador desse sentimento e a importância de substituí-lo por atitudes pacíficas e construtivas, para o nosso bem-estar pessoal e para a paz social.

Gerir o ódio é, um compromisso com a paz, que promove não apenas a nossa paz, mas também a harmonia ao nosso redor. O ódio, quando cultivado, atua como uma toxina silenciosa, ameaçando as diversas situações do nosso cotidiano.

Estudos comprovam que o ódio prolongado pode desencadear males físicos, como aumento da pressão arterial, enfraquecimento do sistema imunológico e até danos ao coração. Isso é o que ele causa no plano físico. Nas emoções, o ódio gera ressentimento, raiva e um desejo constante de vingança, sentimentos que nos impedem de viver com paz interior.

O ódio rompe amizades, enfraquece relações e divide famílias. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais divididas por opiniões, crenças e ideias, e o ódio é uma força que alimenta essas facções, promovendo conflitos e ressentimentos.

Para quebrar esse ciclo, é fundamental identificar as fontes do ódio e trabalhar no gerenciamento dessas emoções, cortando o mal pela raiz. O ódio pode ter origem em experiências dolorosas, injustiças ou decepções.

Uma traição ou injustiça podem plantar sementes de ressentimento, que, se não resolvidas, se transformam em colheitas abundantes de ódio.

Pergunte a si mesmo se você está sendo alimentado por esses sentimentos e memórias negativas. E qual é a solução? Para gerenciar o ódio, precisamos substituir essa emoção por sentimentos mais positivos e libertadores. Não se trata de justificar ou aceitar o comportamento errado que nos feriu, mas de nos libertar do peso do rancor. O perdão é uma ferramenta poderosa que alivia essa tensão e permite seguir em frente, sem as correntes do passado nos prendendo.

Sabendo que a forma como reagimos aos outros é nossa responsabilidade. Essa resposta pode ser mais construtiva se nos afastarmos das reações automáticas de raiva ou ressentimento. Também é importante reconhecer que o ódio de outras pessoas pode nos influenciar negativamente. Por isso, crie filtros e evite absorver esse tipo de convivência. Cerque-se de pessoas que cultivam paz e compreensão; conversar com amigos e familiares que trazem qualidades de paz para sua vida pode ajudar a desenvolver uma perspectiva mental e emocional mais saudável.

Construa sua vida ao redor de ciclos que giram em torno desses valores. Pratique atividades que lhe tragam alegria e que concentrem sua energia em sentimentos de gratidão, sem espaço para tristeza, angústia ou ressentimento. O ódio é uma escolha, assim como o amor, a compaixão e o perdão. Quando escolhemos o caminho do amor, libertamo-nos das correntes do rancor e encontramos a verdadeira paz interior.

Ore comigo:

Senhor Deus, Pai de paz e misericórdia, venho a Ti buscando forças para não sucumbir ao ódio que tenta tomar conta do meu coração. Ensina-me, Senhor, a viver em gratidão e a caminhar no Teu amor, para que, em minha vida, eu seja um exemplo de serenidade e paz. Em nome de Jesus, Amém.