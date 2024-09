Publicado 29/09/2024 00:00

Você já parou para pensar qual é a maior fonte de entretenimento humano? Talvez muitos responderiam que são os esportes, a literatura, o streaming, entre outros. Mas, se refletirmos um pouco mais, perceberemos que uma das maiores ocupações do ser humano é simplesmente pensar. A mente humana é uma fábrica incansável de pensamentos, e isso é um dos aspectos que mais consome nossa energia e atenção. A Palavra de Deus nos orienta a cuidar do que se passa em nossa mente: “Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele” (Provérbios 23:7). Nossos pensamentos moldam quem somos e o que nos tornamos.

Eu estive ministrando um sermão na igreja que sou pastor a mais de 30 anos, e levei a reflexão de muitos a seguinte pergunta: Quantos milhões de pensamentos produzimos no decorrer de nossa vida? Pensamos sobre situações que aconteceram, que estão acontecendo e, muitas vezes, sobre o que nem sabemos se vai acontecer. Criamos cenários em nossa mente, gastando energia em possibilidades fúteis e banais, muitas das quais nunca se materializarão. “Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama… nisso pensai” (Filipenses 4:8). Como a Palavra de Deus nos orienta, precisamos focar a nossa mente no que é produtivo e edificante.

Parar de pensar é praticamente impossível. Ninguém consegue interromper o fluxo de pensamentos que passam pela mente. No entanto, mais do que nunca, em uma era de constante bombardeio de informações – seja pela televisão, pelas redes sociais ou até mesmo em uma simples conversa informal, é vital que aprendamos a gerenciar nossos pensamentos. O Apóstolo Paulo nos adverte: “Levai cativo todo pensamento à obediência de Cristo” (2 Coríntios 10:5). Ou seja, não podemos ser escravos dos nossos pensamentos, mas devemos submeter nossa mente à verdade de Cristo.

Adultos pensam, as crianças pensam, os idosos pensam. Pensar é uma ação comum e universal, mas a maneira como conduzimos nossos pensamentos pode ser a diferença entre uma vida de paz e uma vida de aflição. Você é livre para pensar, mas essa liberdade deve ser acompanhada de responsabilidade. A Bíblia diz: “Guarda o teu coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes da vida” (Provérbios 4:23). Isso inclui proteger o que deixamos entrar em nossa mente, filtrando o que ouvimos e o que vemos.

Nem tudo o que pensamos é útil ou edificante. Muitas vezes, nos deixamos consumir por pensamentos negativos e situações que nos causam angústia. O Salmo 55:22 nos motiva a entregar nossas preocupações ao Senhor: “Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá.” Devemos liberar os pensamentos pessimistas e focar no que é bom, saudável e produtivo. Ao fazer isso, experimentamos a paz que excede todo o entendimento (Filipenses 4:7).

Reorganizar nossos pensamentos é um processo que exige disciplina. Devemos silenciar a mente quando necessário, encontrar um equilíbrio entre reflexão e descanso mental. “O Senhor dá força ao Seu povo; o Senhor abençoa o Seu povo com paz” (Salmo 29:11). Quando treinamos nossos pensamentos e os submetemos a Deus, encontramos forças para lidar com as dificuldades da vida sem nos sobrecarregar. Pense nisso, e lembre-se: você não é escravo dos seus pensamentos.

Ore comigo:

Senhor, ajuda-me a submeter meus pensamentos à Tua verdade. Livra-me dos pensamentos que causam ansiedade e conduz minha mente a focar no que é puro e agradável aos Teus olhos. Em nome de Jesus, amém.