Publicado 08/09/2024 00:00

“Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio; e o que cerrar os seus lábios, por entendido.”

Provérbios 17:28





A vida nos apresenta constantemente momentos de escolha, e é nessas horas que decidimos o rumo que nossas ações irão tomar.



As escolhas que fazemos, seja para falarmos ou para nos calar, podem mudar drasticamente o curso das situações e determinar o que teremos que enfrentar.



Neste contexto, uma palavra se destaca, embora quase que inexpressiva mas com uma grande sabedoria, estou falando da discrição, nesse sentido, ela é como uma bússola que nos ajuda a caminhar com sabedoria, equilíbrio e muita prudência, evitando que impulsos ou palavras precipitadas nos coloque em caminhos indesejados.



Como escreveu o sábio Salomão em Provérbios 4:26: “Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados.” Esta verdade nos faz refletir, que antes de tomar qualquer atitude, precisamos guiar nossos passos e caminhos com cuidado e propósito.



Imagine comigo, que a vida é como um barco navegando pelo grande mar de desafios. Quando os ventos contrários sopram com toda a sua força, o marinheiro habilidoso precisa usar o leme com prudência para ajustar o rumo e da embarcação, e não ser levado pela tempestade.



Da mesma forma, a discrição é o que nos ajuda a manter o controle em meio às adversidades, sem deixar que as circunstâncias determinem e dominem nossas ações.



Dentre tantas histórias na Bíblia, encontramos a de José, sendo um exemplo perfeito de alguém que soube manter a discrição em um mundo que cobrava holofotes. Depois de ser traído por seus irmãos, ele poderia ter reagido com raiva ou vingança, mas escolheu confiar em Deus e permanecer em silêncio (Gênesis 37-50). Esse recolhimento permitiu que Deus trabalhasse em sua vida, preparando-o para um futuro grandioso que culminaria na salvação de todos inclusive de sua família.



Quantas vezes, como na vida de José , que precisou se calar durante anos , não permitindo que os traumas o norteasse , aprendemos em nossas vidas, que o silêncio muita das vezes é a melhor resposta? Quantas situações poderiam ter sido evitadas se tivéssemos esperado um pouco mais antes de falar ou agir?

Provérbios 17:27-28 nos lembra: “O que possui conhecimento é moderado no falar, e o homem de entendimento é de espírito excelente. Até o tolo, quando se cala, será tido por sábio; e o que cerrar os seus lábios, por entendido.”



A discrição nos protege de arrependimentos futuros, nos mantendo calmos e centrados, mesmo quando as ondas das emoções tentam nos desequilibrar.



É também uma lição de paciência. Imagine o agricultor que planta uma semente. Ele não tenta apressar o crescimento da planta, mas espera com calma o tempo certo de colher. Da mesma forma, a discrição nos ensina a não expor demais nossos planos ou ações, mas a esperar o momento adequado, confiando que Deus está cuidando de tudo, mesmo quando não vemos resultados de forma imediata.



Jesus nos deu o exemplo máximo de discrição. Muitas vezes, Ele se retirava para orar em lugares tranquilos, longe das multidões. E nos momentos mais difíceis, como em seu julgamento e crucificação, Ele escolheu o silêncio em vez de se defender, demonstrando que o verdadeiro poder está na calma e na confiança em Deus. Isaías 53:7 descreve isso de forma tocante: “Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca; como um cordeiro foi levado ao matadouro, e, como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca.”



Portanto, a discrição é uma aliada preciosa. Ela nos ajuda a entender quando falar e quando ficar em silêncio, quando agir e quando esperar. Mais do que uma simples virtude, ela é um guia que nos ajuda a viver de forma mais sábia, tranquila e confiante, sabendo que o Senhor está sempre à frente, guiando nossos passos e ordenando nossos caminhos, mesmo quando não entendemos todos os detalhes.



Vamos Orar:

Senhor, concede-me a sabedoria da discrição, para que eu saiba quando falar e quando me calar. Que meus passos sejam guiados por Tua prudência e minha vida reflita a Tua paz e serenidade. Em nome de Jesus, amém.