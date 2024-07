Arte coluna Bispo Abner 28 julho 2024 - Arte Paulo Márcio

Publicado 28/07/2024 00:00

1 Pedro 5:7- “Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.”

Somos ensinados constantemente que perder não é o retrato perfeito da vida, e que lidar sob a perspectiva da perda pode ser desgastante, seja quando perdemos um ente querido, um emprego dos sonhos, um grande relacionamento ou um passatempo pessoal. A maneira como lidamos com essas situações expõe nossa verdadeira natureza e traça nossos destinos.

Enquanto algumas pessoas ficam paralisadas, outras escolhem agir — mesmo que isso signifique correr um risco perigoso. Fica sempre uma pergunta: qual seria a sua postura correta em relação às perdas? Você lutaria para recuperar um relacionamento perdido? Defenderia seus valores com paixão veemente? Dissecaria as barreiras causadas pelo medo? Estaria pronto para enfrentar desafios ou preferiria permanecer na plateia, esperando um evento milagroso? Essas preocupações nos convidam a realmente nos examinar e agir com precisão, não apenas com ideias intelectuais.

Muitos foram treinados para apenas observar a vida, seguir cursos já estabelecidos, sem ousar assumir a responsabilidade maior em suas próprias vidas. Mas quando lideramos a nos mesmos, a vida se transforma em uma performance encantadora com muitas chances de sucesso. Admitir e perceber as circunstâncias é o primeiro passo para lidar com a perda iminente. Fugir da verdade ou evitar o confronto apenas ajuda a prolongar o sofrimento e parar qualquer avanço.

Enfrente a perda com ousadia e força. Este é o momento de considerar o que é realmente importante para você e observar o que está realmente em risco. Faça esta pergunta: São necessários ajustes nas atitudes ou condutas, em quais áreas?

Seja lidando com algo de interesse pessoal ou uma mudança de carreira, é crucial avaliar as opções e para enxergar a rota adequada para a execução de um plano de ação. Caso a perda seja inevitável, é necessário estar pronto para enfrentar as mudanças e buscar novas perspectivas. Nesses momentos, a capacidade de se reinventar e de resistir se torna absolutamente vital, pois é preciso ser capaz de se ajustar e superar obstáculos. Lembre-se de que, em ambos os extremos, também surge um novo começo; muitas vezes, as portas que se fecham nos levam a caminhos ainda mais satisfatórios, menos que nos desafiem.

Outra qualidade importante é manter seus valores fortes pela vontade. Quando enfrentamos desafios, é fácil abandonarmos nossos valores em busca de soluções rápidas. No entanto, você deve ser fiel aos seus ideais para manter sua integridade e autoestima. Mas prepare-se, você deverá estar preparado para lidar com críticas e oposições, mantenha seus volares sem vacilar.

Claramente, uma grande dificuldade é superar as barreiras geradas pela ansiedade, o medo também pode ser bastante restritivo. Superar seus medos e agir apesar deles pode ajudá-lo a ver uma nova perspectiva de coragem e vontade.

Escolher abraçar riscos calculados ajuda a expandir seus horizontes e permite investigar novas perspectivas. Lembre-se de que os maiores sucessos muitas vezes vêm de tempos de incerteza e bravura.

Oração:

Senhor Deus, em momentos de perda e dor, recorro a Ti em busca de conforto e força. Ajuda-me a entregar minhas preocupações e tristezas em Tuas mãos, confiando em Tua promessa de cuidar de mim. Em nome de Jesus, amém.