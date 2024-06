Colunista ABNER PB - Divulgação

Publicado 30/06/2024 00:00

Vivemos em uma sociedade que valoriza o sucesso, a realização e o reconhecimento. Contudo, muitos caminham pela vida sem um verdadeiro propósito, sem metas claras, sem ideais que os impulsionem e sem sonhos que os inspirem. Algumas pessoas enfrentam dificuldades em lidar com suas fragilidades e lágrimas, pois foram preparadas apenas para vencer. Quando tombam pelo caminho ou perdem a direção, sentem-se perdidas, incapazes de reagir.

A vida nos ensina a lidar com os aplausos, mas poucos são preparados para enfrentar as vaias e pressões. Muitos andam com segurança quando tudo está dando certo, mas recuam e estagnam diante das incertezas e da falta de perspectiva. Recebem diplomas e reconhecimentos, lidam com aplausos e elogios, mas não sabem converter as críticas em propulsores para ousar, criar e cultivar aquilo que amam, mesmo que precisem correr riscos. Essa incapacidade de lidar com as crises e até mesmo com os fracassos gera uma decepção que vem acompanhada de falta de propósito, mergulhando assim em um mar profundo de consequências que afetam a saúde emocional e a qualidade de vida.

Encontramos na Bíblia diversas citações que nos incentivam a buscar um propósito maior, arriscar mais, dispor-se a enfrentar novos desafios sem temor e desenvolver a força necessária diante das adversidades. Um exemplo que merece ser mencionado é o do apóstolo Paulo, que em 2 Coríntios 4:8-9 nos diz: “Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos.” Essa passagem nos mostra a importância de manter a fé e a esperança, mesmo em momentos de grande dificuldade.

É importante focar naquilo que podemos controlar e aceitar com serenidade aquilo que não podemos, para desenvolver uma mentalidade mais resiliente e proativa. Para fortalecer esta ideia, devemos desenvolver um olhar clínico e introspectivo, que nos permita o autoconhecimento. Conhecer e reconhecer nossas fraquezas e trabalhar para superá-las é uma virtude fundamental a ser desenvolvida em nosso caráter.

A Bíblia nos ensina em Provérbios 4:23: “Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.” Cuidar do nosso coração, das nossas emoções e dos nossos pensamentos é crucial para uma vida plena. Precisamos aprender a lidar com nossas frustrações e medos, transformando-os em oportunidades de crescimento. Em Filipenses 4:6-7, somos aconselhados: “Não andeis ansiosos por coisa alguma; antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.”

Isso envolve agir com integridade para com nossos sentimentos, ser honesto em todas as circunstâncias e, consequentemente, tratar os outros com o mesmo nível de compreensão, respeito e compaixão. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta: “E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.”

Viver com propósito e enfrentar os desafios com resiliência são caminhos para uma vida mais plena e significativa. Devemos aprender a correr riscos de forma coerente, ousar e criar, sempre avaliando as consequências de nossas ações para com nossos sentimentos e emoções, cultivando uma vida leve e produtiva. Isso nos ajuda a desenvolver uma mente forte e um coração puro, capazes de superar qualquer adversidade e encontrar paz e alegria no caminho.

Oração:

Senhor Deus, ajuda-nos a encontrar propósito em todas as circunstâncias de nossa vida. Dá-nos a força necessária para enfrentar as adversidades, sem perder a fé e a esperança. Ensina-nos a lidar com as críticas e os fracassos, transformando-os em oportunidades de crescimento e superação. Que possamos guardar nosso coração e mente em Ti, encontrando paz e alegria no Teu caminho. Em nome de Jesus, amém.