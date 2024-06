Publicado 23/06/2024 00:00

Gênesis 4:6-7

“E o Senhor disse a Caim: Por que você está irado? Por que seu rosto está abatido? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta; ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo.”

Hoje quero compartilhar uma história trágica que se passou em uma estrutura familiar, entre irmãos. Os homens se aproximavam de Deus sempre com um presente ou oferta a ser entregue como reconhecimento de sua Soberania; esta fatídica história começa com sentimento aflorado de de ira e ciúmes, fomentado porque o Criador rejeitou a oferta de Caim enquanto a oferta de Abel foi aceita por Deus.

Em vez de Caim buscar entender o real motivo da rejeição e melhorar suas ações e intenções, Caim permitiu que seu coração fosse tomado pelo ressentimento. Em Gênesis 4:6-7, Deus vai aconselha Caim para que repense sobre suas cogitações: “Por que você está irado? Por que seu rosto está abatido? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta; ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo.”

Este conselho nos encoraja a saber encontrar meios e formas de lidar e enfrentar rejeições e críticas de maneira construtiva, compreendendo cada momento e amadurecendo, isto é, buscar adaptar-se sendo mais flexível; como são fundamentais estas atitudes para o crescimento pessoal. Em vez de ceder à vingança ou ao ressentimento, devemos procurar entender a crítica e, assim, através de “feedbacks”, aprimorar nossas habilidades e desenvolver uma postura de boas convicções e valores.

Envolve regular nossas emoções e ser mais compreensivo com as emoções dos outros. Daniel Goleman, um pioneiro no estudo da inteligência emocional, destaca que a autoconsciência, a autorregulação, a motivação, a empatia e as habilidades sociais são fundamentais para o sucesso pessoal e profissional.

Na Bíblia Sagrada, Livro de Eclesiastes 7:9, somos ensinados: “Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no seio dos tolos.” Controlar a ira e a vingança é um sinal de sabedoria e maturidade emocional. Ao cultivarmos a paciência e a compreensão, evitamos decisões impulsivas que podem causar danos irreparáveis.

Esta história ressalta e precisamos nos lembrar sobre o poder do perdão e da reconciliação. Em Romanos 12:19, Paulo nos exorta: “Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira; porque está escrito: Minha é a vingança; eu recompensarei, diz o Senhor.” Deixar a vingança nas mãos de Deus nos liberta do peso do rancor e nos permite seguir em frente com paz e propósito.

Em qualquer ambiente que frequentemos, promover uma cultura de feedback positivo e construtivo, onde os erros são vistos como oportunidades de aprendizado, pode prevenir ressentimentos e fortalecer as relações. Liderar a si mesmo e os outros pelo exemplo, demonstrando empatia e respeito, inspira os outros a fazer o mesmo.

Caim e Abel nos desafiam a dominar nossas emoções e a rejeitar a vingança, buscando sempre agir com inteligência e muito equilíbrio. Que possamos, com a ajuda de Deus, cultivar um coração sábio e uma mente serena, guiados pelo amor e pela justiça divina.

Oração:

Senhor Deus, ajude-nos a dominar nossas emoções e a rejeitar a vingança. Dê-nos sabedoria para agir com ética e moral em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos crescer em amor, paciência e compreensão, refletindo a Tua justiça e graça em todas as nossas ações. Em nome de Jesus, Amém.