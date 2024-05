Publicado 12/05/2024 00:00

Lucas 18:7 - "E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, embora ele demore sobre eles?

Persistência e determinação são qualidades cruciais para vencer obstáculos na vida. A Bíblia Sagrada nos ensina uma lição profunda sobre uma viúva persistente, como mostrado na parábola de Lucas 18:1-8, em que Jesus ensina sobre a importância da persistência na oração:

Ele conta a história de uma viúva que, frequentemente, procurava um juiz que não respeitava nem a Deus nem aos homens, pedindo justiça contra um adversário. Inicialmente, o juiz ignorou seus pedidos, mas devido à persistência dela, decidiu atendê-la para não ser mais incomodado. Jesus usa essa história para ilustrar que, se até um juiz injusto pode conceder justiça devido à persistência, quanto mais Deus atenderá aqueles que clamam a Ele dia e noite, prometendo fazer-lhes justiça rapidamente. A parábola termina com uma reflexão sobre a fé que Jesus encontrará na Terra quando retornar.

Este retrato desta mulher viúva, que diante da injustiça, insiste implacavelmente em um tribunal, nos dá uma grande lição ensinando-nos a necessidade de mantermos a perseverança viva, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas.

A persistência nos faz compreender e se tornar relevante em muitas habilidades; sabemos que a palavra "resiliência" nunca esteve tão em alta como nos dias atuais, isto nos qualifica para dominarmos diversas áreas, é uma virtude que devemos incorporar ao longo de nossas vidas.

Agir com tenacidade e sem desistir é fundamental para alcançar não apenas o sucesso pessoal, mas também é exigência para que tenhamos uma existência mais significativa. Como conservarmos então esse fervor persistente? É necessário nos cercarmos de um ambiente e de pessoas motivadoras, que não possuam uma visão pessimista; grande parte da humanidade não alcança seus objetivos porque ouve muitas vozes de desistência que os desanimam, tornando importante sabermos ouvir bons conselhos.

De acordo com Provérbios 21:5, "os planos dos diligentes tendem à abundância, mas todo plano apressado sempre acaba em miséria". Este provérbio nos ensina a planejar e agir com diligência e cuidado, e também a buscar uma resolução. O grande problema de estarmos em ambientes pessimistas é que isso contagia e mexe com a forma que enxergamos as possibilidades, levando a uma caminhada de desânimo nos fazendo desistir.

Quando isso acontece, você deve manter o controle, ou voltar para ele, não permitindo que as vozes da ansiedade e do desespero o controlem, gerando ansiedade, medo e incertezas. Como o Apóstolo Paulo escreve em Filipenses 4:6: "Não se preocupe por nada, mas em tudo, por oração e súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus". Este conselho é uma ferramenta eficaz para controlar o medo e a ansiedade, permitindo-nos permanecer focados e persistentes diante da adversidade.

Para os que desejam sucesso, não pode faltar uma boa dose de persistência e determinação; estes dois componentes nos ajudam a converter obstáculos em oportunidades, nos capacitam a possuir uma força emocional e maturidade para lidar com circunstâncias difíceis.

A Parábola narrada, nos apresenta uma grande mulher, mesmo em uma situação desfavorável, sua condição e estado a limitando, a viúva com uma força sobrenatural, não estava simplesmente buscando o que era viável como um direito através da tenacidade; não se trata apenas de obter um resultado justo, mas também de demonstrar fé ativa, que Deus valoriza e recompensa.

Como resultado, seja em nossa vida pessoal ou profissional, o exemplo da viúva persistente nos inspira a considerar como podemos ser mais resilientes e dedicados. Isso nos inspira a lutar não apenas pela justiça, mas também pelo o que cremos ser certo, elevando nossas vontades em tudo o que fazemos, auxiliados pela compreensão celestial e pelo controle emocional. Como resultado, não só somos pessoas melhores, mas também somos mais completos em nossa fé e propósito de vida.

Oração

Senhor Todo-Poderoso, pedimos força para perseverar nas adversidades. Concede-nos a sabedoria para planejar com diligência e o coração para seguir Teus ensinamentos, mantendo a fé e a esperança mesmo nos momentos mais desafiadores. Que possamos ser exemplos de resiliência e determinação. Em nome de Jesus, Amém.