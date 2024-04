Publicado 07/04/2024 00:00

A parábola dos talentos, encontrada em Mateus 25:14-30, é uma rica fonte de inspiração para hoje dialogarmos sobre proatividade. Sempre ouvimos e somos constantemente advertidos sobre ser proativos, mas, afinal, o que é ser proativo? Proatividade é tomar a frente, agir antes da necessidade ou antecipar-se, resolver problemas e aproveitar oportunidades sem esperar que alguém peça. É ser responsável, preparado e adaptável, em todos os aspectos da vida.

Com esta preciosa parábola que tiro como referência, ela nos oferece lições valiosas sobre a importância de utilizar nossos dons, talentos e recursos sempre com sabedoria e diligência. Qualquer ação distinta desta pode trazer grandes perdas ou prejuízos. Esta parábola nos conta a história de um homem que, ao partir para uma viagem, confia seus bens a três servos. A cada um, ele entrega uma quantidade diferente e proporcional de talentos (uma forma antiga de peso e moeda), "a cada um segundo a sua própria capacidade" (v. 15).

Dois dos servos agem pronta e proativamente, investindo os talentos e os granjeando, ou seja, gerando mais riquezas, multiplicando o que lhes foi confiado. O terceiro servo, que recebeu um talento, por medo de perder o que lhe foi confiado, decide enterrar seu talento, o que leva à sua repreensão e punição.

O contexto desta parábola fala diretamente à nossa capacidade de agir com iniciativa, empreendimento, busca por melhores soluções e responsabilidade. A proatividade não se limita apenas a ser diligente no trabalho, mas também a ser ético e moral em nossas ações, buscando não apenas o autodesenvolvimento, mas o bem-estar comum e a responsabilidade pelo que nos foi confiado. A postura dos dois primeiros servos reflete uma gestão e capacidade não somente emocional e positiva, mas revela uma mentalidade sóbria, de crescimento e características fundamentais para o sucesso.

Na vida, é por demais essencial adotar uma atitude de constante aprendizado, estar aberto a feedbacks, buscar o desenvolvimento de novas habilidades e estar disposto a sair da zona de conforto. Isso significa ser audacioso, ser inovador e contribuir ativamente para os objetivos da equipe ou da organização que você integra. Aqui ressoam em nosso íntimo os valores éticos e morais, e o desejo do aprimoramento não só das habilidades técnicas, mas também das emocionais.

Gerir as emoções de forma eficaz, como reproduzem grandes profissionais que atuam na prospecção de mentes inovadoras, é crucial para manter a motivação e enfrentar desafios de maneira resiliente. A proatividade está intrinsecamente ligada à capacidade de gerenciar ansiedades, frustrações e expectativas, canalizando-as para ações de maior impulso construtivo.

Esta parábola milenar, mencionada por Jesus Cristo, ao ressaltar a importância de uma atitude ativa e engajada, nos motiva a ser gestores diligentes dos dons ou talentos que Deus nos concedeu. Talvez através de uma empresa, comércio, negócio, projeto, relacionamentos ou outros. Ele nos chama a refletir sobre como estamos investindo nossas "moedas" – sejam elas habilidades, tempo, recursos ou conhecimento – e nos encoraja a fazê-lo de forma que multiplique esses dons, trazendo frutos tanto para nós quanto para os outros.

Eu te desafio a viver uma vida de proatividade, marcada pela busca constante de aperfeiçoamento pessoal e profissional, sempre pautada em princípios éticos e morais ressoados pelo nosso grande Mestre, Jesus, o Cristo.

Não importa qual seu credo religioso, eu te encorajo sob estes princípios basilares. Ao adotarmos essa postura, não só alcançaremos sucesso e satisfação pessoal, mas também contribuiremos significativamente para a sociedade, refletindo o amor e a sabedoria em cada ação que nos move.

Oração:

Senhor, que possamos aprender a importância de ser proativos em todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos a utilizar nossos dons, talentos e recursos com sabedoria e diligência, para não apenas crescermos pessoalmente, mas também contribuirmos significativamente para a sociedade e quem amamos. Inspira-nos a agir com iniciativa e responsabilidade, refletindo sabedoria em cada ação. Em nome de Jesus Cristo. Amém.