A arte de delegar, essencial para a maximização do tempo, é uma habilidade que gera efeitos multiplicadores na gestão eficiente. Em episódio bíblico, Jetro, ao visitar Moisés, observa seu genro sobrecarregado de trabalho, julgando o povo de manhã à noite. Ele aconselha Moisés a delegar responsabilidades a líderes competentes para que possa se concentrar nas tarefas que apenas ele pode realizar (Êxodo 18:17-26).

Moisés, diante da imensa tarefa de arbitrar os conflitos de um povo inteiro, recebeu de Jetro um conselho transformador: selecionar líderes capazes e confiáveis para assumir parte das responsabilidades judiciais. Ao delegar essas questões mais rotineiras, Moisés não apenas encontrou o espaço necessário para se dedicar a decisões de maior envergadura, mas também estimulou o desenvolvimento de um sistema de gestão dinâmico e bem estruturado, que capacitava líderes emergentes e agilizava o processo decisório.

Vejo constantemente pessoas talentosas e experientes, todos os dias, desperdiçando seu tempo, talento e habilidade por não distribuir, dividir ou delegar. Esta estratégia não apenas poupou o tempo de Moisés, mas também soube envolver mais pessoas no processo de governança, promovendo assim a eficiência e a responsabilidade compartilhada.

Podemos facilmente perceber isto em um ambiente corporativo, por exemplo, um gerente de projetos pode delegar partes técnicas do trabalho a membros da equipe especializados, enquanto concentra esforços na visão geral e coordenação. Assim, não só o gerente otimiza seu próprio tempo, mas também capacita sua equipe, melhorando o desempenho geral e o desenvolvimento de habilidades.

Para aperfeiçoamento pessoal e profissional, a delegação exige ética e moralidade. Significa escolher pessoas certas para tarefas corretas, baseando a decisão na competência e não em favoritismo, o que reforça a justiça e a integridade no ambiente de trabalho.

A dificuldade ou o medo de delegar tarefas pode estar associada a várias condições ou traços de personalidade. Um deles é o perfeccionismo, que muitas vezes está ligado à ansiedade. Pessoas perfeccionistas podem temer que o trabalho feito por outros não atenda aos seus altos padrões.

Outro possível transtorno é o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), no qual a pessoa pode ter medo de que algo ruim aconteça se ela não controlar todos os aspectos de uma situação. Além disso, questões de confiança e medo de perder a relevância ou posição também podem influenciar.

A capacidade de delegar está intrinsecamente ligada ao controle emocional. Líderes que praticam a delegação mostram que confiam em sua equipe e sabem equilibrar seu próprio volume de trabalho, prevenindo o burnout. Essa prática é um indicativo de inteligência emocional, que é a capacidade de compreender e lidar com as próprias emoções e as das pessoas ao redor.

Delegar é, portanto, um ato de sabedoria e humildade. Inspirar-se na orientação de Jetro para Moisés oferece um modelo de como pessoas, independentemente da função que exercem, podem fortalecer suas equipes, famílias, igrejas, instituições e a si mesmos, guiando-se não apenas por práticas gerenciais eficazes, mas também pela palavra de Deus.

A arte de delegar transcende a mera distribuição de tarefas, representando um pilar fundamental para quem deseja produzir e ser eficaz, pavimentando uma vida de harmonia com todos. Ao confiar e compartilhar responsabilidades, não só valorizamos o tempo individual, como também ampliamos sua utilidade, tecendo a ética do trabalho e a dignidade em cada ação compartilhada. Essa prática, enraizada na sabedoria e na inteligência emocional, é essencial para cultivar ambientes respeitosos e produtivos, onde cada membro se sente valorizado e parte integral de um objetivo maior.

Oração:

Senhor, que possamos aprender, como Moisés aprendeu com Jetro, reconhecendo a sabedoria em compartilhar responsabilidades e a confiança em capacitar os outros. Guia-nos na gestão de nosso tempo e emoções, ensinando-nos a discernir o momento certo de agir e quando confiar nos talentos e habilidades daqueles ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém.