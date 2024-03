Publicado 17/03/2024 00:00

Provérbios 3:5-6: "Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento; reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas". Este versículo inspira a buscar sabedoria e direção divina em todas as ações.

A história de Ester é um dos mais belos relatos que a Bíblia nos concede. Ester é reconhecida como a interventora pelo seu povo, é um exemplo profundo de como podemos ter a resolução de problemas sob pressão extrema sem trazer implicações ou prejuízos aos valores éticos e morais.

No contexto bíblico, Ester, uma rainha judia do império persa, descobre que existia uma trama armada, um plano para exterminar seu povo. O livro de Ester, especialmente nos capítulos 4 e 5, detalha sua coragem e sabedoria ao abordar o rei Assuero para salvar os judeus, apesar do risco de morte por se aproximar do rei sem ser convocada. Dessa forma, Ester demonstrou muita ousadia e coragem.

Ester ensina sobre a importância de estar preparado para agir corajosamente em defesa de princípios justos, mesmo quando isso implica riscos pessoais significativos. Ester analisa a situação, consulta-se com seu tutor, Marduqueu, e jejua por três dias antes de agir, demonstrando a importância da preparação e da reflexão antes de enfrentar grandes desafios.

Ela também exemplifica a gestão de emoções e uma mente equilibrada para enfrentar adversidades com inteligência, em vez de reagir impulsivamente. A abordagem de Ester, buscando o momento certo e a maneira mais eficaz de falar, ressalta a importância da paciência e da estratégia na resolução de problemas complexos.

Este episódio bíblico serve como inspiração para aprimorar a resolução de problemas de uma forma ética e moral, reforçando a ideia de que a fé, a sabedoria e a coragem são fundamentais para enfrentar e superar desafios. Ele motiva a buscar orientação divina e a confiar na providência de Deus, mesmo em situações aparentemente impossíveis, incentivando uma postura de resiliência, inteligência emocional e fé inabalável.

Oração:

Senhor Jesus, peço humildemente Tua orientação e proteção em meu caminho. Concede-me sabedoria para tomar decisões justas e força para superar os obstáculos. Que eu possa ser um reflexo do Teu amor e bondade para com os outros. Em Teu nome, amém.