Publicado 21/04/2024 00:00

João 6:11: "E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados; e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam".

Ao buscarmos o desenvolvimento pessoal, é comum nos depararmos com alguns desafios, entre eles o de desenvolver uma mentalidade forte.

Nesse sentido, o conceito de "mindset de abundância" se torna uma ferramenta que possibilita um grande avanço e transformação. A passagem descrita em Mateus 14:13–21, que conta a história da multiplicação de pães e peixes, nos direciona para um excelente exemplo sob uma perspectiva de abundância que pode ser usada.

Jesus alimenta uma multidão grande de mais de 5.000 homens, que, após ouvir sua palavra, estava faminta e distante de casa com apenas cinco pães e dois "peixinhos". O princípio de abundância envolve não apenas a multiplicação física, mas também a quebra de limitações percebidas, mostrando que recursos limitados podem ser amplamente multiplicados com fé, foco e ação.

Jesus demonstra uma postura admirável, compadecendo-se da situação em que a grande multidão se encontrava, e com um foco e direção clara em soluções, não deixando que a aparente escassez controle suas ações. Isso mostra quão importante é ter uma perspectiva de olhar para as oportunidades em vez de se concentrar nas deficiências.

A criatividade e a inovação no uso dos recursos disponíveis podem refletir essa conduta, encorajando as pessoas a criar uma cultura de cooperação e confiança, possuindo uma generosidade no interesse pela capacidade de fazer o bem ao próximo, sustentando a ética e a moralidade desta em qualquer ambiente. Esses são atributos essenciais para aqueles que buscam não apenas o sucesso financeiro, mas também a harmonia e o respeito mútuo.

É essencial que possamos nos dedicar ao aprendizado e melhor digerirmos a gestão de nossas emoções, investindo continuamente para melhorar essas qualidades visionárias, de enxergarmos ou mantermos o foco, mesmo diante da crise ou escassez, criando uma clara perspectiva de abundância.

A história da multiplicação dos pães e peixes não é apenas um milagre; é também uma oportunidade para refletir sobre como usamos e administramos nossos recursos. Sejam eles naturais ou espirituais, precisamos nos inspirar a agir e encontrar maneiras de conservar os pensamentos construtivos, reverberando por meio de nossas escolhas e ações.

Oração

Pai, pedimos que nos ajude a desenvolver uma mente mais sã, que consiga enxergar a abundância, que nos permita ver oportunidades onde outros veem escassez. Que possamos aprender com o exemplo de Jesus, que, diante de uma grande necessidade, escolheu agradecer e multiplicar o pouco que tinha, ensinando-nos a fazer o mesmo em nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.