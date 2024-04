Publicado 14/04/2024 00:00

A Bíblia Sagrada é um precioso manual ético e moral, que visa talhar em nós um caráter indissolúvel. Hoje, quero abordar com vocês a intrigante cena de uma história relatada em 1 Samuel, capítulo 25. Os personagens de hoje são Abigail, Nabal e Davi. Desta vez, não vou compartilhar reflexões do grande rei Davi, mas debruçar-me em extrair de uma cena lições que valem para uma vida inteira.

Abigail, a personagem central de hoje, nos convida a refletir e nos mostra como resolver conflitos usando e exaurindo a sabedoria e a ética moral nos momentos mais tensos de nossas vidas. Ela se destaca por interceder em um conflito que resultaria em uma tragédia mortal entre seu marido, Nabal, e o futuro rei Davi, emergindo como uma figura de grande inteligência, calma, estratégia emocional e coragem.

Naquele momento crucial, em que nosso ego fala mais alto que a sabedoria e perdemos o senso da proporcionalidade, Abigail não apenas evitou o derramamento de sangue, mas também fez com que a justiça prevalecesse por meio de ações ponderadas e palavras sensatas.

Sua intervenção não só salvou vidas, mas também mostrou a importância de resolver conflitos com clareza e mantendo a cabeça no lugar, tratando os conflitos com muita tranquilidade. Inclusive, Davi expressou gratidão por sua sabedoria, dizendo: "Bendito seja o seu conselho e bendita seja você, que hoje me impede de cometer um crime com minhas próprias mãos".

Essa história bíblica nos ensina como é importante manter o controle de si mesmo, o que hoje muito se diz "autocontrole", e saber também ter um controle do ambiente que nos rodeia. A palavra "empatia", embora muito falada, é pouco exercida e nos faz desenvolver uma sensibilidade aguçada para superarmos as adversidades.

Abigail apresenta qualidades que são possíveis de serem aplicadas, como o autoaperfeiçoamento e o desenvolvimento de habilidades interpessoais, conceitos atribuídos tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional.

Um ponto vital a considerar nesta reflexão é que, mesmo no silêncio de nossas ações, é manifestado de forma ensurdecedora a moralidade na tomada de decisões. Abigail demonstrou uma integridade excepcional ao priorizar a paz em detrimento da guerra ou do conflito, priorizando o bem-estar do grupo sobre seus próprios interesses. Abigail também foi capaz de entender os sentimentos de Davi e intervir de forma a aliviar sua raiva e direcionar para uma solução mais pacífica e importante. Isso é uma clara demonstração da forma cuidadosa que devemos acordar as crises e como devemos exercer a comunicação empática buscando a diplomacia e compreensão emocional.

Por fim, a história de Abigail, Nabal e Davi ensina que podemos encontrar orientação e direção em valores mais elevados, como os princípios que Jesus nos ensinou. Durante um ano inteiro, eu compartilhei algumas receitas sagradas com vocês, pontuando a relevância de ser relevante. Estes valores nos ensinam a receber ou absorver os conflitos e ao mesmo tempo direcionar e resolvê-los com justiça e compaixão. Jesus nos aconselha a agir de maneira que promova a paz e a tranquilidade a todos. "Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus".

Esta lição não é apenas uma lição histórica, mas um guia permanente para buscar viver de maneira correta e pacífica, resolvendo conflitos com sabedoria e moralidade.

Oração:

Jesus nos ensina a intervir sabiamente nos conflitos usando a sabedoria e a ética, a desenvolver o autocontrole e a empatia, a agir com justiça e compaixão e a guiar-nos para a paz, vivendo de acordo com os Teus valores. Amém.