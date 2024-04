Publicado 28/04/2024 00:00

Josué 1:9: "Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar".

Moisés é uma das figuras mais conhecidas tanto no Judaísmo quanto no Cristianismo. O Livro do Êxodo diz que ele chegou ao mundo durante a escravidão do povo hebreu no Egito. Milagrosamente, Deus o preservou, sendo criado nos aposentos do principal carrasco de seu povo, mas Deus o designou para uma grande missão.

Após matar um egípcio que havia espancado um hebraico, Moisés fugiu para Midiã e abandonou sua educação na corte real do Egito.

Deus, então, revelou-se a ele entre um arbusto espinhoso comum no deserto do Sinai, ordenou que voltasse ao Egito e libertasse os israelitas. O Êxodo israelita foi liderado por Moisés e seu irmão Arão no Monte Sinai. Depois disso, eles cruzaram o Mar Vermelho e receberam os Dez Mandamentos, a identidade religiosa dos hebreus.

Moisés se destacou ao preparar Josué para ser seu sucessor durante a expansão. A descrição bíblica nos orienta e oferece um exemplo abrangente do desenvolvimento da liderança em situações difíceis. O livro de Josué surgiu quando Deus nomeou Josué para governar os israelitas após a morte de Moisés. O comando que o Senhor dá a Josué em Josué 1:6-9, "seja forte e corajoso", inspira líderes de todos os tempos e estabelece um precedente para uma liderança eficaz.

Josué segue o exemplo de Moisés e leva Israel à Terra Prometida. Para uma sucessão suave, é preciso uma dose saudável de suposição, é necessário conhecer as cordas que sustentam e estruturam pessoas e organizações, refletindo sobre o passado para ter um plano para o futuro.

Josué demonstra equilíbrio e perspicácia estratégica como comandante ao enviar espiões para Jericó para observar o terreno a ser conquistado. Esse ato descrito em Josué 2 enfatiza que os líderes contemporâneos precisam de previsão, familiaridade com o ambiente e compreensão dos atos e suas consequências.

Uma firme crença de que suas ações e credibilidade guiadas pelos mandamentos de Deus, bem como por um alto padrão moral e ético, tornaram sua liderança notável. A colaboração em todas as decisões baseadas em princípios e éticas é essencial para que pais, mães, esposos e empregadores compreendam o alto desempenho e ajam de acordo com os valores essenciais do ambiente.

Josué é um líder excepcionalmente inteligente em termos emocionais. Ele mostra que é capaz de lidar com expectativas e sentimentos de outras pessoas, assumindo uma tarefa tão grande. Manter a compostura e a confiança em si mesmo como líder é essencial, especialmente em situações de tumulto ou incerteza.

Um líder deve estar sempre aprendendo e crescendo para defender suas crenças e visões. Josué fornece insights preciosos para um mundo que está procurando líderes que sejam adaptáveis e éticos. Eles nos inspiram a ser líderes que trabalham para criar um ambiente onde o respeito e a moral são fundamentais, além de perseguir metas.

Ele era um líder corajoso, mas também era compassivo e acolhedor. Os líderes devem implementar essa estratégia abrangente se realmente acreditam na realização de seus objetivos e no papel que desempenham na construção de uma sociedade. O fato de Josué ser capaz de controlar suas próprias emoções enquanto mantém a motivação de sua equipe é uma prova de sua habilidade em gerenciar emoções. Ele tinha o dom de saber quanta empatia usar para incentivar e inspirar seus liderados a trabalharem juntos para um objetivo para garantir que as coisas funcionassem sem problemas.

Qualquer organização, por mais simples que seja, que deseje prosperar a médio e longo prazo deve possuir uma combinação eficaz de metas de curto prazo e objetivos de longo prazo. Pense em como você, como aspirante ou líder experiente, pode aplicar os ensinamentos de Josué. Como posso me sentir motivado a tomar decisões drásticas? A minha estratégia é útil e eficaz? A minha equipe é motivada por meus objetivos e eles estão sendo orientados com sinceridade e integridade? Para uma liderança verdadeiramente revolucionária, o primeiro passo é encontrar e aplicar as respostas a essas perguntas, seguindo o exemplo de um dos maiores líderes encontrados na Bíblia.

Oração:

Senhor, ajude-nos a sermos líderes corajosos, fortes e sábios como Moisés e Josué, para que possamos aprender com suas lições e seguir sua direção em tudo o que fazemos e decidimos. Em nome de Jesus. Amém!