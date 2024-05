Publicado 19/05/2024 00:00

"O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida; de quem terei medo?"

(Salmos 27:1)

Nas águas turbulentas do mar da Galileia, os discípulos de Jesus enfrentaram uma tempestade que agitou profundamente seus corações e mentes. O medo cresceu enquanto o pequeno barco estava a ser devorado pelas ondas.

Enquanto as ondas ameaçavam engolir o pequeno barco, o medo se instalou, revelando a fragilidade humana diante das forças incontroláveis da natureza. Este episódio descrito no Evangelho de Mateus 8:23-26, ressoa profundamente conosco hoje, pois ilustra os medos que enfrentamos todos os dias.

Nos tempos atuais e modernos, as tempestades não são como as da água e do vento, mas ainda são igualmente difíceis e, muitas vezes, mais prolongadas. Enfrentamos tempestades de incerteza econômica, problemas de saúde, insegurança no trabalho e turbulências emocionais que podem parecer devastadoras.

Diante deste caos, podemos nos sentir perdidos e temerosos de nossa vida.Ainda assim, mesmo na tempestade mais difíceis da vida, a presença de Jesus no barco com seus discípulos nos faz lembrar que Deus está sempre presente em nossas vidas. Ele prometeu estar conosco em cada onda e tempestade, mas não prometeu um mar sempre calmo. Costumam dizer os experientes marinheiros, "mar calmo não faz bom marinheiro”, é na turbulência dos mares que ganhamos as mais preciosas experiências.

O desafio diante desta adversidade que você enfrenta é, reconhecer que Deus e sua presença estão a lhe orientar, e acreditar em sua capacidade de nos conduzir através das tempestades mais fortes. A resposta de Jesus ao medo dos discípulos foi simples, mas profunda: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?"

Essa pergunta ecoa até nossos dias, nos convidando a refletir sobre onde colocamos nossa fé quando as tempestades chegam. Ele nos chama a confiança não nas estatísticas, mas no controlador das estatísticas.

Desejo compartilhar alguns conselhos práticos, caso você precise de um norte:

Desenvolva a lembrança das coisas em que Deus já realizou em circunstâncias difíceis. Quando você passa por novos problemas, lembrar desses momentos pode ajudá-lo a se sentir mais confiante.

Mantenha uma prática regular de agradecimento, meditação e oração. Ter contato contínuo com Deus promove a clareza e equilíbrio diante das adversidades, e assim com a calma do coração é possível resolver.

Apreenda a ser ativo nos ciclos de amizades, e especialmente se puder frequentar um grupo que esta buscando fortalecer-se em sua fé e vida diária, um exemplo é uma igreja.

Seja o apoio do próximo, seja um forte para segurança e estabilidade, forneça abrigo seguro durante tempos incertos e assustadores. Para saber como muitos homens venceram e resistiram à adversidade, como um conselho, leia a Bíblia. As Escrituras nos ensinam que não somos os únicos que enfrentam dificuldades.

Tenha sempre motivos para render ação de Graças, sendo verbalizado todos os dias. Agradecendo antecipadamente por suas bênçãos, não importa o quão pequenas possam parecer, mas, pode alterar nossa perspectiva sobre os desafios que encontramos na nossa rotina diária.

Quando as coisas derem errado, tenha uma atitude de aprendizado. Cada obstáculo oferece um ensinamento que pode fortalecer nossa fortaleza e inteligência, especialmente a emocional. Você pode deixar Deus lidar com suas preocupações e, assim, aliviar a carga mental e emocional, entregue hoje suas preocupações, inquietações e medos diante de Deus, Ele te ajudará em sua caminhada.

Oração

Senhor eu seique o senhor comanda todas as tempestades e é a fonte de toda paz, Senhor. Peço que me ajude a considerar Sua constante presença em meio às turbulências que enfrento. Que eu possa descansar tranquilamente sabendo que não há nada a temer com Teu amor e Tua luz. Em nome de Jesus Cristo, Amém.