Arte Caminho da Sabedoria - Arte: Paulo Márcio

Publicado 16/06/2024 00:00

"Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar" (Tiago 1:19).

A história de Samuel que ouviu a voz de Deus é uma forte lição sobre o valor de escutar. Em 1 Samuel 3, a história fala sobre como Deus chamou o jovem Samuel enquanto ele trabalhava no templo sob a direção de Eli.

Samuel primeiro confundiu a voz divina com a de seu mentor, Eli. No entanto, quando Eli lhe deu instruções, Samuel respondeu com a famosa frase: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve".

Esta história mostra o quão importante é ficar de olho e prestar atenção à orientação divina e às vozes que estão em nosso redor. Em um mundo cada vez mais saturado de distrações e ruídos, a capacidade de escutar ativamente é um recurso importante para o crescimento e desenvolvimento pessoal.

A escuta ativa não é apenas ouvir palavras; é também necessário entender profundamente os sentimentos e desejos que estão por trás dos sons. A escuta tem o potencial de alterar nossos relacionamentos. Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos (Mateus 22:39), e ouvir atentamente e sentir empatia é uma maneira de demonstrar esse amor.

Quando ouvimos verdadeiramente os outros, criamos um ambiente seguro onde eles podem expressar suas necessidades e emoções, fortalecendo laços e promovendo a compreensão mútua. A escuta ativa é essencial para uma liderança bem-sucedida. Líderes que ouvem têm a capacidade de compreender melhor os requisitos de suas equipes, tomar decisões mais inteligentes e criar um ambiente de trabalho mais cooperativo.

Exemplos de escuta ativa incluem prestar atenção plena ao interlocutor, fazer perguntas esclarecedoras e fornecer comentários úteis. A gestão de emoções é uma parte crucial da escuta ativa. Tiago 1:19 diz: “Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar”.

Este versículo nos faz lembrar da importância de parar e pensar antes de agir de acordo com nossas emoções. Na psicologia, a inteligência emocional é a capacidade de identificar e controlar as emoções, tanto suas próprias quanto das outras pessoas; isso é fundamental para este processo porque nos permite responder de forma mais consciente e compassiva.

Como podemos usar a escuta ativa em nossas vidas?

Silêncio Interno: Para reduzir o ruído mental e ouvir com mais clareza, faça exercícios de silêncio. Você pode alcançar esse estado de espírito orando e meditando.

Seja empático é a capacidade de entender outras perspectivas, colocando-se no lugar delas e entendendo suas emoções.

Saiba dar feedback construtivo, que nos ajudará a crescer e entender melhor as outras pessoas. Peça a Deus discernimento, que é a capacidade de distinguir entre as diferentes vozes que ouvimos, concentrando-se naquilo que é verdadeiramente importante e edificante.

Isso nos permite lidar com conflitos com mais calma e compaixão, construir pontes de entendimento e promover um ambiente onde todos colaboram com respeito.

Por fim, a habilidade que Samuel descreve como a capacidade de escutar é uma habilidade transformadora que pode mudar nossas vidas. Ao desenvolver essa prática, podemos ser mais compassivos, líderes mais eficazes e membros mais compassivos ao nosso convívio social.

Que possamos estar sempre abertos a ouvir, como Samuel fez, respondendo ao chamado com o coração e a mente

Oração:

Senhor, ajude-nos a ouvir com clareza e discernimento a Tua voz. Ajuda-nos a praticar a escuta ativa e ser empático e compassivo com os outros no cotidiano. Dá-nos a capacidade de agir com amor e paciência em qualquer situação. Em nome de Jesus, Amém!