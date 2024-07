pastor abner - foto pessoal

pastor abnerfoto pessoal

Publicado 14/07/2024 00:00

Você já parou para refletir sobre a real importância de nos adaptarmos às constantes mudanças? Apesar de não querermos enfrentar dificuldades, podemos concordar que elas nos tornam melhores. O que precisamos, na verdade, é buscar na adversidade a força e habilidade necessárias para seguir sempre firmes, sem permitir que as adversidades nos parem ou nos destruam.

Observe as mudanças na natureza. Para não irmos tão longe, lembre-se das quatro estações: outono, inverno, primavera e verão. Quantas mudanças significativas acontecem em apenas um ano! Desde mudanças no clima, cor do céu e tantos outros fatores que gastaríamos horas mencionando. Quantos são impactados, desde nós, seres humanos, aos pequenos insetos; a verdade é que todos sentem, uns mais do que outros, mas muda para todos.

Admiro como Deus trata as coisas. Olhe o que diz a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, sobre o princípio do tempo: “Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu”. Este poema sagrado nos faz compreender que as mudanças não dependem da nossa força física ou vontade, e quão vital é entender as razões das diversas fases que experimentamos em nossa vida.

Depois de alguns anos de vida que me premiaram com experiências, vejo diversas pessoas lutando contra as fases da vida. Esta resistência pode parecer fazer sentido, mas a sabedoria da vida me faz refletir nos efeitos negativos e nas marcas que geram traumas em nossa saúde física e mental. Isso ocorre porque frequentemente é aparentemente mais justificável ficar explicitamente lutando contra do que buscar com sabedoria dominá-la, decidir conduzir trazendo o controle de nossas emoções diante da adversidade.

É necessário, para os que desejam mudar, enfrentar desafios. É importante e maduro compreender que uma mudança não significa o fim, mas sim o início de algo novo. Da mesma forma que o inverno dá lugar à primavera, precisamos estar receptivos às muitas fases da vida e prestar atenção aonde o vento está soprando.

Assim como as plantas vão da dormência no inverno para florescer na primavera, às vezes não teremos momentos tão floridos sempre. As perdas acabam sendo um componente esperado do processo de crescimento. Olhe quantas folhas caem no chão no inverno, mas o mais importante é que a árvore continua de pé, e, quando passar o inverno, florescerá novamente.

Apesar de a vida estar cheia de altos e baixos, é essencial lembrar que cada mudança é uma oportunidade para revitalização. Quando temos fé, quando estamos dispostos a abraçar a mudança e quando buscamos força em Deus, nos tornamos mais fortes interiormente, e os problemas ao nosso redor ficam menores.

Devemos estar dispostos a passar por dificuldades para abraçar as oportunidades. Para sermos aprovados, é preciso às vezes ser provados. Eu te encorajo hoje a enfrentar desafios com confiança. Esta luta e adversidade vão passar; é apenas uma questão de tempo.

Oração:

“Senhor, ensina-nos a abraçar as mudanças que a vida nos traz. Dá-nos força e sabedoria para enfrentar as adversidades com fé e coragem. Que possamos ver cada desafio como uma oportunidade para crescer e nos fortalecer em Ti. Que a Tua paz nos guie em cada estação da vida, e que nossa confiança esteja sempre firmada em Teu amor imutável. Em nome de Jesus, Amém.”