Publicado 21/07/2024 00:00



Quem nunca se fez a seguinte pergunta: por que o ambiente em que vivemos está cheio de problemas e sofrimento? Este é um fato indiscutível. Muitas vezes, procurando um culpado para essas dificuldades, culpamos o governo, os políticos, a polícia, até mesmo Deus. Mas em tudo isso, qual é realmente a minha responsabilidade?

Esta semana, considerando o protagonismo humano, ministrei na igreja, onde sou pastor há mais de trinta anos, sobre como ser o protagonista da própria narrativa. Muitas pessoas caem na zona de conforto, esperando que outra pessoa cuide das coisas, e assim fracassam tanto pessoal quanto financeiramente ou profissionalmente. A ajuda é apreciada, mas torna-se dependência quando passa a ser um hábito. Inspirei muitas pessoas ao longo da minha vida a alcançar seus objetivos e encontrar satisfação. Deus é quem nos alimenta diariamente com vida; por isso, costumo dizer que o melhor motivador é Ele.

Mas, como Jesus disse em João 10:10: “Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância”. Como podemos obter uma vida plena e abundante? Esta promessa não se refere apenas ao sucesso financeiro, mas também a uma vida rica em significado, paz e felicidade, mesmo em circunstâncias difíceis. Encontrar essa existência rica exige que você se separe das futilidades e se concentre no que realmente o faz feliz, em vez de depender da felicidade dos outros.

Comece a transformar sua vida percebendo que você não veio ao mundo por acaso; sua vida tem um significado importante a despertar. Encontrar isso realmente mudará tudo. Desenvolver hábitos excelentes e saudáveis, como a gratidão, ajudará você a mudar sua perspectiva e sua maneira de ver a vida. Estudos revelam que a gratidão diária nos ajuda a aumentar significativamente a esperança e a felicidade. Comece todos os dias apreciando algo para ajudá-lo a ver as coisas de maneira diferente.

Embora discutamos ética e integridade com os outros, também precisamos ser íntegros conosco. Pare de se autossabotar. Lembre-se: “A integridade dos justos os guia, mas as mentiras dos perversos os destroem” (Provérbios 11:3). Manter uma atitude honesta e justa consigo mesmo pode ajudá-lo a estar mais próximo da vontade de Deus para sua vida e, assim, ajudar a criar um mundo melhor. Seguir os valores divinos e aprender a controlar nossas emoções nos ajudará a alcançar o sucesso e a satisfação duradoura. “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus” (Filipenses 4:6-7), a Bíblia Sagrada nos dá uma diretriz fundamental para levar uma vida próspera. Além disso, a paz de Deus guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus.

Desenvolver a inteligência emocional é essencial para alcançar o protagonismo, pois nos ajuda a controlar nossas emoções e a influenciar as dos outros de maneira harmoniosa. Isso inclui autoconsciência, autogestão, empatia e habilidades sociais. Ser motivado e ativo ajuda a encontrar significado nas atividades diárias e oferece resiliência contra os obstáculos. Nossos esforços são sustentados pela nossa motivação intrínseca, que se conecta com nossos valores e paixões. Isso nos torna heróis de nossa própria história, pois melhora nossa qualidade de vida e nos ajuda a ser positivamente ativos no ambiente ao nosso redor.

Ser o protagonista da minha vida implica aceitar a responsabilidade pelo meu crescimento, descobrir motivação e direção internas, e sempre buscar o progresso pessoal, inspirando e influenciando outras pessoas.

Oração:

Senhor, capacita-me a ser o protagonista da minha história. Ajuda-me a desenvolver a qualidades para lidar com os desafios da vida com equilíbrio e resiliência. Que eu encontre motivação e propósito em Ti, buscando sempre melhorar e inspirar os outros. Em nome de Jesus, amém.