Publicado 18/08/2024 00:00

Hoje, vamos refletir sobre um tema que, muitas vezes, evitamos discutir, mas que está profundamente enraizado em nosso convívio diário: o egocentrismo. Tenho observado como as pessoas, cada vez mais, agem colocando o "eu" no centro de tudo. À primeira vista, isso pode parecer uma forma de autoconservação, mas quando levado ao extremo, torna-se uma armadilha perigosa, cujos efeitos podem ser catastróficos se não forem corrigidos. Ainda pior é quando a conveniência pessoal se torna uma prioridade absoluta e inquestionável, fazendo com que outras pessoas sofram as consequências.

A Palavra de Deus oferece um antídoto para a má e tendenciosa natureza humana, alertando-nos sobre o risco de viver dessa maneira. Em Filipenses 2:3 está escrito: "Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade; cada um considere os outros superiores a si mesmo." Esse versículo nos ensina que, em vez de colocarmos nossos próprios interesses em primeiro lugar, devemos agir com humildade, sempre buscando o bem do próximo.

Os efeitos maléficos causados pelo egocentrismo se manifestam de várias formas. Uma das mais comuns é a incapacidade de enxergar e compreender as necessidades e sentimentos dos outros. Quando alguém age apenas pensando em si mesmo, frequentemente acaba ferindo aqueles ao seu redor. Esse comportamento não só destrói relacionamentos, mas também cria um ambiente de desconfiança e conflito. Como Jesus nos ensinou em Mateus 7:12: "Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós." Devemos sempre tratar os outros da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados, sem permitir que o egoísmo domine nossas ações.

Além disso, o egocentrismo abre espaço para a justificativa de atitudes prejudiciais em nome da conveniência. Uma pessoa que age dessa forma pode pensar que cortar fila, mentir ou desrespeitar os outros é aceitável. Embora seja difícil acreditar que as pessoas possam agir assim, algumas estão tão insensíveis e cegas que o fazem descaradamente em benefício próprio.

No entanto, a Bíblia nos adverte contra esse tipo de comportamento em Eclesiastes 5:10: "Quem amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro; e quem amar a abundância nunca se fartará da renda; também isso é vaidade." A busca incessante por satisfação pessoal é uma armadilha sem fim, que só leva a mais vaidade e sofrimento.

O egocentrismo é especialmente perigoso e desgastante no ambiente familiar e em relacionamentos próximos. Alguém que age pensando apenas em si mesmo pode tomar decisões que beneficiam somente a si, enquanto os demais sofrem as consequências. Isso não só causa injustiça, mas também mina a confiança e o respeito. O livro de Provérbios 29:7 nos ensina: "O justo conhece a causa dos pobres, mas o ímpio não entende isso." Qualquer pessoa que vive em um ambiente onde suas ações e decisões impactam outros deve se preocupar com o bem-estar de todos, e não apenas com a sua própria conveniência.

Não permita que o egocentrismo se apodere de sua vida. Devemos cultivar o respeito e a verdadeira preocupação com o próximo. Como Jesus nos ensinou em Mateus 22:39: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Somente assim podemos conviver de forma mais justa e harmoniosa, onde a conveniência pessoal nunca seja uma justificativa para causar mal aos outros.

Vamos orar:

Senhor, ajuda-nos a reconhecer e rejeitar o egocentrismo em nossas vidas. Dá-nos um coração humilde e disposto a colocar o bem-estar dos outros acima das nossas próprias conveniências. Que possamos viver de acordo com a Tua Palavra, amando o próximo como a nós mesmos e refletindo o Teu amor em todas as nossas ações. Em nome de Jesus, amém.