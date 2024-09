Publicado 15/09/2024 00:00



Todo mundo já teve momentos de cansaço emocional. Aquela sensação de estar à beira do precipício, quando o peso das obrigações e responsabilidades começa a dominar o nosso corpo e emoções. É normal, durante esses períodos, se perguntar: como posso continuar? Como alguém pode começar algo quando tudo parece tão pesado?

Antes de tudo, você precisa ser mais flexível consigo mesmo; pare de se cobrar tanto assim. Você deve entender que sentir-se cansado é natural. Isso não é uma demonstração de fraqueza; em vez disso, o seu corpo está dando sinais e indicando que talvez seja hora de parar um pouco e refletir internamente, dando-se tempo para se recompor. Nesse momento tão precioso, percebemos a importância da inteligência emocional, que nos permite, mesmo diante dos dias mais tensos de nossas vidas, encontrar o equilíbrio.

A inteligência emocional é, na verdade, a consciência das nossas emoções, a aceitação delas e a busca de meios construtivos para lidar com elas. É sobre desenvolver e cuidar de si mesmo; não é apenas sobre fazer malabarismos com as tarefas. Quando Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei" (Mateus 11:28), Ele não está nos privando do cansaço, mas ensinando-nos como aliviar as nossas cargas.

Reiniciar é, portanto, mais sobre perceber o momento apropriado para dar um tempo, parar de fato, reconsiderar e mudar o caminho do "a qualquer custo". Davi, um homem segundo o coração de Deus, revelou o cansaço de sua alma inúmeras vezes, mas sempre que se sentia perturbado, voltava-se para o Senhor em busca de renovo. "Quando o meu espírito se angustiou em mim, então conheceste a minha vereda" (Salmos 142:3). Devemos aprender com Davi e buscar essa regeneração em Deus. No entanto, também precisamos lembrar que Ele já nos deu a tarefa de cuidar do nosso corpo e mente, pois somos templos do Seu Espírito, conforme está escrito: "Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?" (1 Coríntios 6:19).

Definir nossos objetivos e expectativas faz parte do processo de "reiniciar". Muitas vezes, ficamos cansados porque estamos decepcionados com o que ainda não realizamos ou porque estamos tentando alcançar objetivos que, na realidade, são inatingíveis. Nesses momentos, a inteligência emocional** nos lembra que precisamos desenvolver uma sensibilidade mais apurada para apreciar as pequenas conquistas diárias e modificar nossa perspectiva e entendimento da definição de sucesso.

Por último, nossas almas precisam de fé. Continuamos por causa da esperança de que Deus está ao nosso lado, renovando-nos e nos fortalecendo. "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão" (Isaías 40:31).

Neste domingo, tire algum tempo para considerar, parar e começar de novo com conhecimento e fé.

Ore comigo:

“Senhor, em Ti encontramos descanso para nossas almas cansadas. Ajuda-nos a reconhecer o momento de pausar, refletir e recomeçar com sabedoria. Que a Tua paz nos envolva, e que, através da fé e da inteligência emocional, possamos renovar nossas forças para enfrentar cada novo dia. Em nome de Jesus. Amém.”