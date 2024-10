Publicado 06/10/2024 00:00

Hoje, quero falar sobre o perfeccionismo. Ele é silencioso, mas ao mesmo tempo uma grande armadilha. Diria que é uma armadilha invisível, na qual muitas vezes caímos sem perceber. Essa armadilha nos faz acreditar que, para sermos bem-sucedidos ou aceitos pela sociedade, precisamos alcançar padrões que se tornam cada vez mais inalcançáveis.

Buscar isso constantemente, essa busca frenética pela perfeição, cria uma sensação de insuficiência, como se o que fazemos nunca fosse bom o suficiente. Essa é uma ideia sedutora, mas a realidade é bem diferente do que a vida nos propõe.

A vida não é completamente certa ou programada, como muitos esperam. Ela é cheia de imperfeições, e essa imperfeição é real. É justamente essa realidade imperfeita que nos torna humanos e autênticos. Não estou aqui defendendo os erros, mas sim a busca contínua por sermos cada vez melhores.

Quando nos prendemos à ideia do perfeccionismo, acabamos estagnados em tudo o que fazemos. Quantas vezes você já avançou em um projeto, mas de repente, ao sentir a necessidade de retocá-lo, desistiu por frustração ao não alcançar o que esperava?

Esse perfeccionismo nos leva a uma armadilha extremamente difícil de administrar, como uma prisão. Ele nos aprisiona mentalmente, e tudo parece estar abaixo do ideal. Nos julgamos, nos criticamos, e viver constantemente nesse julgamento nos impede de experimentar a beleza do processo natural da vida, que vai além dos resultados.

É importante que melhoremos nossas capacidades e habilidades, percebendo que o mais valioso é olhar para trás e ver que cada pequeno passo, por menor que tenha sido, nos levou adiante. Cada erro nos aperfeiçoou, e cada falha nos fez crescer. O perfeccionismo tenta apagar esses pequenos avanços, enxergando apenas o ideal inalcançável.

Libertemo-nos, portanto, dessas armadilhas. Assumo o erro, e trabalhe como parte de um processo para melhoria, mas não viva nele como um decisão de vida e um habito de desculpas. Busque melhorar, entendendo onde falhou, para não cometer os mesmos erros novamente.

A graça de Deus nos cobre em nossas imperfeições, mas o arrependimento é necessário para recomeçar. Reavalie suas expectativas. Pergunte-se quais são suas metas, o que você estabeleceu, e se elas são reais e atingíveis. Não se frustre com padrões inatingíveis.

Aprenda a observar e celebrar pequenas conquistas. A vida é feita de pequenos passos, e cada passo é uma vitória e um avanço. Celebre!

Celebre por ser amado pelo que você é, não apenas pelo que você faz. Nosso valor não está apenas na performance, mas no fato de que Deus nos vê e nos ama, mesmo com nossas imperfeições.

Viva o presente. O perfeccionismo muitas vezes rouba nossa paz, prendendo-nos no futuro ou trazendo frustração sobre o que não foi realizado. A vida é mais bela do que você imagina. As imperfeições, os momentos de vulnerabilidade e os erros nos ensinam a sermos melhores e a conquistarmos mais, de forma leve e sorridente.

Deixe de lado o perfeccionismo extremo e abra espaço para uma vida real, cheia de alegria e satisfação.

Vamos Orar: Senhor, ajuda-me a livrar-me do peso do perfeccionismo e a aceitar a Tua graça. Ensina-me a viver com moderação, confiando que, em minhas imperfeições, sou amado e aceito por Ti. Que eu possa buscar a excelência sem me aprisionar na busca da perfeição inalcançável. Em nome de Jesus, amém.