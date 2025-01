Publicado 19/01/2025 00:00

Nestes últimos dias, estive observando, como de costume, um dos maiores eventos anuais: a São Silvestre. Uma corrida repleta de energia, onde amadores e profissionais compartilham o mesmo percurso. É nesse cenário tão rico em simbolismos que proponho uma reflexão sobre algo essencial para a vida: o que significa vencer e o preço que se paga por isso.

A São Silvestre nos mostra duas realidades distintas. De um lado, os profissionais, focados, disciplinados e determinados a alcançar a vitória. Do outro, os amadores, correndo por diversão, para distrair-se ou simplesmente viver a experiência. Essa dualidade nos leva a pensar: em que lado queremos estar na corrida da vida?

Vencer dói. Não há como contornar essa verdade. A vitória, em qualquer área – seja nos relacionamentos, no trabalho, nos sonhos – exige sacrifício. Vencer requer domínio, habilidade e técnica. Como já li certa vez, alcançar a excelência demanda pelo menos 10 mil horas de dedicação. Isso significa esforço diário, renúncias constantes e a capacidade de manter o foco mesmo diante das dificuldades.

A renúncia é, inevitavelmente, parte do caminho de quem busca a vitória. Para conquistar algo maior, é necessário abrir mão de prazeres momentâneos e abraçar uma rotina de disciplina. A disciplina, aliás, é o que separa os vencedores extraordinários daqueles que vencem apenas por acaso. É ela que garante que a energia seja canalizada de forma eficiente e que as metas sejam alcançadas.

Lembro-me de uma frase que certa vez li e que guardo no coração: “Quem afia o machado terá menos trabalho do que aquele que simplesmente começa a cortar sem prepará-lo.” Essa verdade simples, mas poderosa, nos ensina que o planejamento e a preparação são tão importantes quanto a execução. Não adianta querer vencer sem antes traçar um caminho sólido para a vitória.

Se você escolhe viver como um amador, sua vida será como uma corrida sem meta. Dias passam sem propósito, distrações tomam o lugar de objetivos, e o que resta é um caminho sem direção. Mas, se você deseja vencer, é preciso postura, força, disciplina e a coragem de aceitar as derrotas como parte do processo.

A vitória, afinal, é o resultado de inúmeras quedas e fracassos que moldaram sua capacidade de resistir. Cada derrota carrega em si uma lição, e cada lição é um passo em direção ao seu objetivo. Por isso, não tenha medo de cair. Levante-se, aprenda e siga em frente.

Pense nisso: vencer dói, mas é a dor que transforma amadores em campeões.

Vamos orar:

Senhor, ajuda-me a buscar a vitória que vem de Ti, com disciplina, força e humildade. Dá-me coragem para enfrentar as dores do caminho e sabedoria para aprender com cada derrota. Que eu não me distraia, mas avance em direção ao propósito que preparaste para minha vida. Em nome de Jesus, amém.