Estamos vivendo tempos difíceis, em que os relacionamentos, ao invés de trazerem alegria, paz e contentamento, têm gerado desgostos e muitas frustrações.

As pessoas não compreendem que relacionamentos existem para criar reciprocidade, vínculos e um lastro de confiança que pode durar uma vida inteira. A superficialidade e os prazeres momentâneos do mundo atual têm tornado os relacionamentos frágeis, efêmeros e vazios.

Lembro-me de tempos passados, quando as pessoas, mesmo sem os recursos tecnológicos de hoje, valorizavam o encontro, a palavra e o compromisso. As mesas eram altares familiares, onde se compartilhava a vida. Não havia a ansiedade que hoje dominam as interações. Era um tempo em que as palavras tinham peso, e os compromissos, valor.

Infelizmente, os dias atuais trazem consigo permissividades que facilitam abusos emocionais e relacionamentos tóxicos. Pessoas narcisistas, egoístas e materialistas têm transformado vínculos em ambientes de dor e exploração, palavras tem sido armas que ferem facilmente, e o individualismo prevalece sobre o coletivo.

Na minha experiência pastoral, ao longo de mais de 30 anos, tenho observado e ministrado sobre os sinais dos últimos tempos: homens egoístas, presunçosos e amantes dos prazeres da carne. Esses comportamentos têm impacto direto nas relações interpessoais, destruindo o que deveria ser um espaço de cuidado e crescimento mútuo.

Se você está em um relacionamento onde há abuso, manipulação ou egoísmo extremo, saiba que isso é destrutivo. Não permita que a dor e a dependência emocional roubem sua paz e a dignidade que Deus te deu. Você é uma criação única, preciosa e merecedora de respeito. É sua responsabilidade zelar pela sua saúde emocional e espiritual.

Portanto, fuja. Liberte-se. Diga não ao ambiente tóxico e às pessoas que trazem sofrimento para sua vida. Valorize-se, reconecte-se com sua essência e viva de forma plena. Deus te fez único, e sua vida tem um propósito maior do que viver preso ao que te destrói.

Pense nisso: sua paz vale mais do que qualquer relacionamento que lhe cause dor.

Vamos Orar:

Senhor, dá-me discernimento para reconhecer e afastar-me de relacionamentos que roubam minha paz. Ajuda-me a valorizar a minha identidade em Ti e cercar-me de pessoas que edificam minha vida. Em nome de Jesus, amém.