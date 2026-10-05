Publicado 05/10/2026 00:00

Nem toda boa atitude recebe aplausos. Há gestos que ninguém fotografa, sacrifícios que não chegam às redes sociais e pessoas que fazem o bem todos os dias sem que seus nomes sejam conhecidos.

É a mãe que abre mão de algo por um filho. O profissional que escolhe fazer o correto mesmo sem supervisão. O amigo que permanece quando os outros foram embora. É alguém que ajuda sem divulgar, serve sem exigir reconhecimento e cumpre sua palavra mesmo quando seria mais fácil encontrar uma desculpa.

Grande parte daquilo que sustenta a vida acontece longe dos holofotes.

Acostumamo-nos a perceber aquilo que aparece. Números, curtidas, comentários e reconhecimento público podem criar a impressão de que algo só possui valor quando encontra uma plateia. Mas visibilidade e importância nunca foram sinônimos.

Há pessoas fazendo diferença dentro de uma casa, cuidando de alguém enfermo, educando filhos, trabalhando honestamente, socorrendo quem precisa e sustentando famílias inteiras sem receber qualquer homenagem. Talvez seus nomes nunca apareçam em uma notícia, mas sua presença transforma a história daqueles que estão ao redor.

Jesus chamou atenção para aquilo que fazemos em secreto. Para Deus, nenhuma boa semente é invisível. Ele conhece a intenção, percebe o esforço e enxerga aquilo que os olhos das pessoas não alcançam.

Isso também nos ensina algo sobre caráter. Fazer o certo somente quando existe alguém observando é aparência. Fazer o certo quando ninguém saberá é convicção. É nesse lugar silencioso que nossos valores deixam de ser discurso e se transformam em prática.

Continue fazendo o bem, inclusive quando o reconhecimento não vier. Continue sendo correto quando seria mais fácil escolher um atalho. Continue ajudando mesmo quando ninguém puder retribuir.

O bem não perde seu valor porque ninguém o publicou. Algumas das atitudes mais importantes da nossa vida acontecerão sem fotografia, homenagem ou aplauso. Deus, porém, conhece cada uma delas.

Oração

Senhor, dá-nos um coração disposto a fazer o bem sem buscar reconhecimento. Purifica nossas intenções e torna nossas mãos disponíveis para servir. Que nossas atitudes revelem amor, integridade e compaixão todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.