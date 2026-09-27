Publicado 27/09/2026 00:00

Há dias em que a cabeça parece carregar uma lista maior do que as horas disponíveis. Problemas para resolver, decisões esperando resposta, compromissos, contas, família, trabalho e ainda aquelas preocupações que nem chegaram, mas já ocupam espaço no pensamento.

É fácil transformar o amanhã em um peso antecipado. Tentamos prever conversas, imaginar dificuldades e encontrar respostas para situações que talvez nem aconteçam. Quando percebemos, estamos sofrendo hoje por algo que pertence a outro dia.

Jesus ensinou algo profundamente prático quando orientou seus discípulos a não acrescentarem ao presente as preocupações do futuro. Isso não significa abandonar responsabilidades ou deixar de planejar. Planejamento é necessário. O problema surge quando a prudência se transforma em preocupação permanente e passamos a querer controlar aquilo que está além das nossas mãos.

Há questões que dependem de tempo. Outras dependem de pessoas. Algumas simplesmente ainda não possuem resposta. Insistir em resolvê-las antes da hora não acelera a solução. Apenas consome uma energia que poderia ser empregada naquilo que realmente precisa de nós agora.

Faça bem o que está ao seu alcance. Organize o que pode ser organizado, converse quando for necessário, cumpra suas responsabilidades e tenha coragem para reconhecer que algumas respostas precisarão esperar.

Nem sempre teremos clareza sobre todo o caminho. Muitas vezes, Deus nos mostra apenas o próximo passo. E talvez seja justamente aí que a fé se torna prática: continuar caminhando mesmo sem conhecer todos os detalhes do percurso.

A vida não precisa ser resolvida inteira numa segunda-feira pela manhã. Existe uma graça reservada para cada dia e uma força que recebemos à medida que avançamos.

Talvez você não tenha hoje todas as respostas de que precisa. Cuide do passo que está diante de você. Quando o amanhã chegar, Deus continuará presente nele.

Oração

Senhor, ensina-nos a viver um dia de cada vez. Acalma nossa mente, fortalece nossa fé e concede-nos direção para cada decisão. Que a preocupação nunca seja maior do que a nossa confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém.