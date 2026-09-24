Kakay 24-09-2026 - Arte gerada por IA

Kakay 24-09-2026Arte gerada por IA

Publicado 24/09/2026 00:00

“Já me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém.”

Mamonas Assassinas

O Brasil está tóxico. Difícil imaginar o que ainda pode acontecer de pior. Em 2018, quando o Moro prendeu, ilegalmente, o Lula para favorecer a candidatura de extrema direita do Bolsonaro, nós, democratas, achávamos que tínhamos chegado ao fundo do poço. O país foi vilipendiado por 4 anos. Um desastre que parecia não ter fim. Mas, a eleição de Lula em 2022 deu uma certa esperança de normalização. Vencemos a barbárie. Acreditávamos que seria possível resgatar o Brasil e afastar, definitivamente, o desastre do fascismo. Entretanto, como um câncer com metástase, o verme do bolsonarismo foi crescendo e, com a prisão do líder da extrema direita, escolheram o filho mais velho, que é da mesma laia. Pior, se isso é possível.

Como os bolsonaristas não possuem, em regra, capacidade de articulação cognitiva, independentemente do que ocorre, estão em permanente transe com as promessas da ultra direita. Nada cola no candidato bolsonarista. Ele mente desesperadamente. É um mentiroso contumaz, profissional. Mente como estratégia. Como não tem ética e nem critério, permite-se mentir sobre tudo. Sabe que fala para quem o segue como gado, sem refletir, sem questionar. Primeiro, diz que não conhecia Vorcaro. Quando aparecem as gravações que o desmentem, mantém a versão falsa. Recebeu 69 milhões de reais de um banqueiro que teve, em um ano, bilhões de vários fundos públicos. Depois, diz que não tem dinheiro público, que é uma operação privada e que não deve satisfação a ninguém. Candidato à presidência da República!

O Brasil passa por um momento grave. Ou resistimos e vamos ganhar voto a voto para derrotar o fascismo, ainda no primeiro turno, ou seguiremos sangrando em praça pública. Eles não têm limites. Em nome de um falso Deus, participam de orgias, corrupções, conluios jurídicos, tudo que deveria ser debitado ao diabo. Como o país é muito rico, eles se propõem a entregar todas as nossas riquezas aos EUA para soltar o pai, que está preso, e impedir a prisão do resto da família. Por que razão um país como o Brasil chegou a esse ponto?

Um bando de milicianos corruptos, querendo assumir as rédeas de uma potência que, cada vez mais, demonstra ser o país que vai fazer a diferença no mundo. Esta é a nossa contradição: os fascistas, sabendo que somos grandes, uma real potência, resolveram nos colocar à venda. Coisa de bandido básico, milicianos sequestradores: soltem meu pai, não deixem o resto da família ser preso e nós entregamos para vocês o Brasil! Simples assim.

Vamos nos lembrar de Clarice Lispector: “Depois do medo, vem o mundo.”

Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay