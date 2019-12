Eletrobras alerta Brasília sobre qualidade de obra em Belo Monte

Brasília - Técnicos da Eletrobrás que acompanham de perto a obra já fizeram numerosos alertas a Brasília, desde o Governo passado, sobre a qualidade suspeita do cabeamento usado na construção do linhão de transmissão da usina de Belo Monte, do Pará para Minas Gerais.

As obras estão a cargo de uma empresa chinesa, que trouxe – e ainda emprega, todo mês – milhares de operários do país asiático. Outra questão delicada é o modelo de emprego. Muitos operários têm visto de turista, ficam três meses e são trocados por outros chineses.



A conta



A negociação para este formato de mão de obra começou com o então chefe da Casa Civil da presidente Dilma Rousseff. Seu nome é Antonio Palocci.



Eminência parda



No setor energético, foi muito comum ver o bom trânsito, o famoso pé na porta, à época dos contratos, do empresário Ademar Palocci, irmão do ex-ministro.



Dados oficiais



Você provavelmente não lembra em quem votou para deputado em eleições passadas, mas eles não te esquecem. O TSE fechou 2019 com 77 partidos na fila para registro.



Presentão das aéreas



Passageiros que estavam no Aeroporto do Galeão para dois destinos passaram um sufoco na sexta-feira à noite. Já a bordo, os de um avião da Luftansa para a Alemanha ficaram mais de duas horas à espera de um reparo. Um voo da TAP para Portugal abortou a decolagem por problemas, depois foi cancelado.



No ar e no chão



Começou corrida por terras (que já se valorizam) na região de Porto Seguro, que vai ganhar o segundo aeroporto internacional num raio de 20 km. O leitor pode acompanhar as novidades no portal do Jornal do Sol, parceiro da Coluna, que publicou em primeira.



Mesmo de sempre



O Datafolha que demonstra que 45% da população tem sentimento ruim e de desconfiança sobre o Congresso Nacional não refletiu na Câmara de Vereadores do Recife. No dia seguinte à divulgação, os edis aprovaram aumento de salários em 29%



Uma mixaria..



Os vereadores usam argumento de que não recebiam reajuste desde 2011. Agora, são R$ 18 mil por mês no contra-cheque. E você aí, no mínimo, pagando boletos.



No caminho



O deputado estadual de São Paulo Campos Machado (PTB), aliado e amigo de Geraldo Alckmin, é a maior pedra no caminho do governador João Dória hoje em São Paulo



Vergonha



A limpeza continua discreta e forte também nas Forças Armadas. O Superior Tribunal Militar cassou a patente de um oficial que vendeu munição do Exército para facções. Há mais gente na fila.