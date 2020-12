Funcionários da estatal refutam prejuízo nos Correios e apontam lucro de R$ 1 bilhão em meio a pandemia Divulgação

Por Walmor Parente*

A Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) envia nos próximos dias ao Congresso Nacional o projeto de lei de privatização dos Correios. O governo espera que a proposta que permitirá a exploração dos serviços postais pela iniciativa privada seja aprovada no segundo semestre de 2021. Representantes dos funcionários da estatal refutam as justificativas da equipe econômica para privatizá-la e anunciam que vão resistir. À Coluna, o vice-presidente da Associação dos Profissionais dos Correios (ADCAP), Marcos Silva, contesta a “alegação” de que a estatal está quebrada: “Está dando R$ 1 bilhão de lucro em meio a uma pandemia”.



Do Planalto



Do lado do governo, a expectativa é economia nos cofres. São mais de 100 mil funcionários na folha de pagamento, e gastos milionários com aviões cargueiros fretados.



Amarelinho



No mercado, bastidores indicam que a companhia argentina Mercado Livre - que já comprou até frota de avião - vai comprar a estatal brasileira. De olho na alta do e-commerce da companhia, e na excelente logística dos Correios.



Oi e Tchau



Não foi à toa o primeiro telefonema, há dias, do presidente Jair Bolsonaro para o colega argentino Alberto Fernández. O Ministério da Economia e o Itamaraty atuaram para aparar arestas políticas-ideológicas na iminência do que pode ser a maior transação empresarial entre os países.



Tendência



O início do julgamento do Supremo Tribunal Federal indica a tendência de maioria para liberar a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, apesar de o artigo 57, da Constituição, vedar a recondução dos comandos das duas casas dentro de uma mesma legislatura.



Votos



O placar já aponta cinco votos favoráveis à reeleição de Davi Alcolumbre (DEM-AP) e quatro votos em favor de Rodrigo Maia (DEM-RJ). Restam três votos, dos ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e do presidente Luiz Fux.



Toma lá, dá cá



Com 130 deputados na Câmara, a oposição não tem, por ora, candidato para a disputa ao comando da Casa. Líderes de esquerda vinculam o apoio à candidatura que lhes garanta cadeiras na Mesa Diretora, como a secretaria-geral ou vice-presidência.



PT



O Diretório Nacional do PT se reúne hoje para definir a posição do partido nas eleições da Câmara e do Senado, em fevereiro. A bancada do partido na Câmara já se posicionou contra a possibilidade de reeleição.



Falhas



Relatório do TCU sobre o enfrentamento da covid-19, entregue ao Congresso, aponta várias falhas do governo federal, como ausência de diretrizes estratégicas, erros na distribuição do auxílio emergencial, falta de transparência e piora do perfil da dívida pública.





Vacina



Técnicos da Anvisa encerraram a inspeção presencial na China, na empresa Sinovac, fabricante dos insumos utilizados pelo Instituto Butantan na produção da vacina CoronaVac.



Certificação



A equipe deve emitir certificação de boas práticas de fabricação entre a última semana de dezembro e a primeira semana de janeiro. A partir de hoje, a Anvisa inicia inspeção na Wuxi Biologics Co. (produtora dos insumos utilizados pela Fiocruz Bio-Manguinhos na produção da vacina da AstraZeneca).



Mega-assaltos



Projeto (PL 5365/20) do deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS) pretende tipificar como crime hediondo mega-assaltos a bancos, como os ocorridos em Criciúma (SC), Araraquara (SP) e Cametá (PA). A proposta partiu da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef).







