Eduardo Pazuello, Ministro da Saúde Luciano Belford / Agência O DIA

Por Walmor Parente (interino)

Prefeitos de todo o país temem o que chamam de “conflito federativo” diante da indefinição do governo federal sobre o planejamento da imunização dos brasileiros contra a covid-19. Eles lembram que, como em todas as campanhas de vacinação, cabe aos prefeitos a logística, armazenagem, distribuição e aplicação. As entidades que representam os gestores municipais dizem esperar do governo e do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello (FOTO), mais clareza na estratégia nacional de imunização.



Regras

O presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Jonas Donizette, cobra regras claras do que vai ser fornecido, como vai ser fornecido e quando vai ser fornecido. “Porque se não for, a gente compra”, afirma.



Vizinhos

Para o presidente Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi, não faz o menor sentido um município ou um estado ter a imunização e a população vizinha ficar exposta ao vírus: “Não pode acontecer uma diferença de tratamento entre a população”.



Estoque

Líder do Cidadania na Câmara, o deputado Arnaldo Jardim (SP) questiona o ministro Pazuello (Saúde), em requerimento, sobre o nível do estoque de seringas, luvas e equipamentos como freezer e caixas térmicas. “Estes itens são essenciais para dar início às campanhas”, justifica.



Vazamento

A Polícia Federal diz à coluna que não pode dar detalhes sobre as investigações do vazamento de óleo no litoral brasileiro. Nem informa quando a apuração será concluída. Registramos aqui, ontem, que há mais

de um ano e quatro meses, as investigações – da PF e da Marinha - se arrastam sem conclusão sobre responsáveis.



Compromissos

Em troca do apoio aos candidatos aliados que vão disputar os comandos da Câmara e do Senado, o Planalto vai cobrar dois compromissos: pautar Medidas Provisórias para que não vençam e retomar o debate de projetos da pauta conservadora.



MPs

Em comparação com os quatro últimos presidentes, Bolsonaro é o que mais edita Medidas Provisórias (MPs). Contudo, apenas 56 das 119 medidas encaminhadas ao Congresso, até agora, foram convertidas em lei. As demais caducaram, por falta de articulação.



Ficha Limpa

A possibilidade de mudanças da Lei da Ficha Limpa, suscitada pelo candidato Artur Lira (PP-AL) em

troca de apoio da oposição na Câmara, provocou reação do movimento que encabeçou o projeto de

iniciativa popular contra a corrução.

Barganha

Além de classificar a proposta como “barganha”, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral

(MCCE) afirma que a Lei conquistada com a mobilização da sociedade não será “manietada por iniciativa

de alguns parlamentares”.



Mais um

Com a queda do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o presidente Jair Bolsonaro já soma 15 mudanças no seu ministério. A demissão de Álvaro ocorre em meio à possível reforma ministerial para acomodar aliados do Centrão e garantir apoio aos candidatos alinhados ao Planalto nas disputas dos comandos da Câmara e do Senado.



Dunas

O Ministério Público Federal denunciou a ex-governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini Rosado, o ex-presidente da Construtora OAS, Léo Pinheiro, e outros oito acusados pelo esquema de corrupção que desviou cerca de R$ 16 milhões da construção da Arena das Dunas para a Copa do Mundo de 2014, em Natal.



Em alta

Em novembro, a produção nacional de veículos cresceu 4,7% na comparação com 2019. Conforme a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), foram 238,2 mil automóveis fabricados - aumento de 0,7% em relação a outubro deste ano.



Esplanadeira

# Startup E2 Mentoria vai viabilizar mentoria online para micro e pequenos empreendedores. # Estão abertas inscrições para a segunda edição do programa “Minera Startup”, da Hydro e Açaí Valley. # Rede de escolas Maple Bear expande presença no México, Argentina, Peru e Paraguai. # TIM pretende reduzir em 70% emissões indiretas de poluição até 2025.

