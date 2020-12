Presidente do Supremo, ministro Luiz Fux Nelson Jr./SCO/STF

Por Walmor Parente (interino)

Deveu-se à pressão - principalmente das redes sociais, de acadêmicos e juristas – a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que barrou a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Após o início do julgamento, na sexta-feira (4/12) , com quatro votos favoráveis à recondução dos democratas, pesou a repercussão no fim de semana de que a Corte se inclinava para atropelar (“driblar”) a Constituição que veda, expressamente, a reeleição nas duas casas. O placar favorável a Maia e Alcolumbre foi revertido 48 horas depois do início do julgamento, com os votos dos ministros Marco Aurélio Mello, Cármen Lúcia, Rosa Weber, Luís Barroso, Edson Fachin e Luiz Fux (presidente) - FOTO.



Recado

No voto que selou o resultado contrário à reeleição, Luiz Fux reafirmou a crítica que fizera na abertura da Semana Virtual Jurídica e de Gestão Empresarial, em novembro, contra a judicialização da política.



Publicidade

Atalho

“Não compete ao Poder Judiciário funcionar como atalho para a obtenção facilitada de providências perfeitamente alcançáveis no bojo do processo político-democrático”, sublinha o voto do presidente do STF.



Bloco

Logo após o resultado do julgamento do STF, deputados alinhados ao presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) retomaram a articulação para tentar formalizar o quanto antes o bloco que, além do DEM, pode contar com MDB, PSDB, PV e Cidadania para a disputa ao comando da Câmara, em fevereiro.



Publicidade

Votos

Caso o bloco se confirme, o próximo passo do grupo de Maia é tentar atrair a oposição – resistente a qualquer candidatura apoiada pelo Palácio do Planalto. Juntos, PT, PSB, PDT, PCdoB e PSOL reúnem 132 deputados. São necessários 257 votos dos 513 deputados para garantir a eleição, em primeiro turno, na Câmara.



Apoio

O MDB, que apoiou Davi Alcolumbre na tentativa de buscar a reeleição, agora espera reciprocidade do democrata para emplacar um parlamentar do partido na sucessão do comando do Senado.



Disputa

Dos nomes que despontam para a disputa, Renan Calheiros (MDB-AL) não tem unanimidade em toda a bancada. O senador Eduardo Gomes (MDB-TO), líder do governo no Congresso, é potencial candidato com apoio do Palácio do Planalto.



Publicidade

Auxílio

A duas semanas do recesso do Congresso, o governo ainda não tem definida a alternativa para substituir o auxílio emergencial que acaba neste mês. As reformas (tributária e administrativa) e projetos econômicos – com a PEC do Pacto Federativo - também travaram em meio às disputas antecipadas pelas presidências da Câmara e do Senado.



Devolução

Dos sete milhões de beneficiários que receberam o auxílio emergencial indevidamente, apenas 200 mil devolveram os recursos que somam, até agora, cerca de R$ 1 bilhão – segundo relatório atualizado do TCU. O Ministério da Cidadania envia cobranças por mensagem de celular para 2,6 milhões de pessoas.



Vazamentos

Ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT-SP) vai cobrar explicações da pasta sobre os recentes vazamentos de dados pessoais de milhões de brasileiros. “É de uma gravidade sem tamanho”, resume.



Racismo

A Justiça determinou que o Atacadão S.A., do Grupo Carrefour, adote medidas contra atos discriminatórios. A ação partiu do MP do Trabalho após uma funcionária de uma unidade, no Rio, denunciar que encontrou o avental que costumava utilizar escrito com a frase: “só pra branco usar”.



Em alta

O empreendedorismo feminino ganha força em 2020. Pesquisa da startup Me Poupe!, de educação financeira, aponta que 58% dos negócios iniciados durante a pandemia são

comandados por mulheres.



Esplanadeira

#Empresas do setor de energia do Brasil podem participar do Programa de Certificação do Great Place to Work Brasil até dia 10. #Quod, empresa de inteligência de dados, será responsável pelo fornecimento de soluções antifraude para o Pix. # Dani Coimbra canta com Banda Limitz em benefício do Pró-Criança Cardíaca, no Belmont Copacabana Palace, no Mirror Fashion Day 2020, dia 21. # Tatiana Alessio de Britto, doutora em Economia pela Universidade de Brasília, lança, no dia 10, o livro "Neutralidade de Redes - Mercado de Dois Lados, Antitruste e Regulação". # Estudo sobre intolerância à lactose, dos alunos da Escola Regina Coeli, em Sorriso (MT), partiu domingo do Cabo Canaveral para a Estação Espacial Internacional.



Publicidade

A seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, mercado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou financeira. Envio de sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br