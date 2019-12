Autorização do TSE pode elevar número de partidos

Não é por causa própria que muitos congressistas pensam em uma lei para diminuir o número de partidos no Brasil. Com a autorização da coleta de assinatura eletrônica feita pelo Tribunal Superior Eleitoral - ainda sem regulamentação - o número de pedidos de registros pode aumentar.

Uma pequena amostra de nomes dos 77 pedidos de oficialização de legendas em tramitação no TSE sugere que há tentativas, para não chamar de aberrações, de no mínimo curiosas, como PINA - Partido da Inelegibilidade Nacional; PSETE - Partido das Sete Causas; PNC - Partido Nacional Corinthiano, e o PIRATAS, assim mesmo, como diz a sigla.

Vem mais...

Há também a volta da ARENA, o PRUABE - Partido da Reforma Urbana e Agrária do Brasil; o FRENTE - Partido da Frente Favela Brasil, entre outros achados na lista.

... e mais

Há também na fila nomes como Partido Manancial Nacional, Partido Nacional dos Servidores Públicos e do Setor Privado, Partido do Esporte e Partido dos Indígenas.

Patrulha neles

Não é segredo em Brasília - e o leitor já sabe: há legendas sérias, mas alguns partidos, grandes ou pequenos, são para fazer negócio envolvendo tempo de TV nas campanhas.

Conta$

Os partidos que estão aí lutam para fechar as prestações de contas. Com saldo gordo nos extratos, repasse de milhões do fundo partidário, há quem não consegue. O PDT, por exemplo, terá de devolver quase R$ 3 milhões ao TSE. E há outros na fila.

Mau exemplo

Em Pernambuco, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral desaprovou 37,9% das prestações de contas das campanhas de 2018, apresentadas por candidatos e partidos políticos. Eles poderão ser investigados por eventual abuso do poder econômico e responder por crimes eleitorais. É que o Ministério Público Eleitoral entrou no jogo.

Tchau

Já o governador, defende que o PSB só se posicione futuramente após todas investigações serem concluídas. Câmara é vice-presidente da legenda. O PSB largou de vez Coutinho à sorte. O PT tomou a frente de sua defesa. Isso acontece também em parte das hostes socialistas.

Nas montanhas

A cúpula do PSB aprova mas falta o acerto com o ex-prefeito Márcio de Lacerda. O ex-deputado federal Júlio Delgado deve ser o candidato a prefeito de Belo Horizonte.