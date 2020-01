Articulação política do Planalto avalia clima para enviar reforma administrativa

Brasília - A articulação política do Palácio do Planalto intensificou nos últimos dias as conversas com parlamentares aliados para avaliar como está o clima político antes do envio da reforma administrativa em fevereiro, na volta do recesso do Congresso. A proposta, que entre outros pontos, altera carreiras e salários de servidores, seria enviada no fim de 2018, mas o Planalto recuou por dois motivos: resistência de parlamentares, inclusive aliados, e o risco de protestos de servidores.



18 de março

Além da reforma administrativa, entidades já agendaram para o dia 18 de março mobilizações contra o Plano Mais Brasil, conjunto de propostas do Governo em tramitação no Congresso.



Salários

Uma das medidas do Plano, a PEC Emergencial autoriza a redução de jornada e salário de servidores públicos em situações de aperto fiscal.



PSL com PSB

Agora desafeto do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do PSL, Luciano Bivar (PE), tem se reaproximado do PSB, partido que comanda o governo e a prefeitura do estado. A ex-legenda bolsonarista poderá apoiar a candidatura do deputado João Campos.



Receita



A redução de benefícios tributários reduziria as despesas da União e traria ganhos de receita significativos. É o que aponta o relatório de acompanhamento fiscal do Instituto Fiscal Independente (IFI), vinculado ao Senado.



Renúncia



O documento cita que a renúncia de receitas com incentivos tributários será de 4,34% do PIB, em 2020 - 21,78% da arrecadação federal. “Trata-se de 1% do PIB a mais do que o vigente em meados da década passada”, compara o IFI antes de acrescentar: “Esses benefícios não se submeteram ou se submetem a algum tipo de avaliação”.



Integração



O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, afirmou ao presidente Bolsonaro que as obras da Ponte da Integração estão em ritmo adiantado e que o cronograma de três anos, inicialmente previsto para a conclusão da ligação, pode ser antecipado.



Aliança



A oposição vai pedir providências ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para suspender, em todo o país, o “apoio ilegal” de Cartórios de Notas à filiação de membros do partido Aliança, que está sendo criado por Jair Bolsonaro.



Colégio



O Colégio Notarial do Brasil (a entidade nacional dos Cartórios), segundo os oposicionistas, teria orientado todos os cartórios do país a fornecer aos eleitores fichas de filiação do partido Aliança.



Câmaras



A União Nacional dos Vereadores (UVB) realiza, entre os dias 11 e 13 em fevereiro em Brasília, o Encontro Nacional de presidentes, mesas-diretoras, vereadores e assessores de Câmaras.