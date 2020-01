Orçamento da União para socorro de desastres naturais despenca nos últimos anos

Brasília - O orçamento da União destinado ao socorro de estados e municípios afetados por

desastres naturais despencou nos últimos anos. Em 2015, os recursos para programas de

prevenção, monitoramento, alerta e recuperação de cenários atingidos eram superiores a

R$ 1,6 bi e, no ano passado, caíram para pouco mais de R$ 800 milhões. Os estados de

Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo estão sob alerta máximo por causa das

chuvas. Em Minas, são 47 mortes confirmadas e mais de 17 mil pessoas tiveram de

deixar suas casas.



Cascata



A sucessiva redução orçamentária provocou efeito cascata em todo o País: municípios

deixaram de receber nos últimos anos verbas para ações de prevenção e reconstrução de

obras.



Bolsa Família



Com a prevenção comprometida pelo corte de dinheiro, todos os anos o governo federal

recorre às mesmas medidas emergenciais - antecipação de Bolsa Família e FGTS - para

remediar as consequências dos desastres.



Calamidade



Em meio aos desastres causados pela chuva, senadores querem discutir já na próxima

semana – início do ano legislativo – o projeto (PLP 257/2019) que destina 25% dos

recursos da reserva de contingência do orçamento para o atendimento de situações de

calamidade pública.



Dívida



A americana JVL International tenta, há 13 anos, receber uma dívida de uma ex-

parceira brasileira e, mesmo com decisão favorável definitiva do STJ, ainda não recebeu

o valor que, incialmente, era de US$ 211 mil. A devedora é a catarinense Easylog,

representante em SC e no PR da suíça Ceva Logistics, uma das gigantes globais do

transporte marítimo.



Lucro Brasil



Em dezembro de 2019, durante vistoria judicial, a empresa alegou não ter recursos para

quitar a dívida. A Easylog, no entanto, exportou no ano passado, de acordo com dados

preliminares até outubro, 9,5 mil containers, com receita de US$ 9,5 milhões em um

cálculo conservador.



Coronavírus



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) elevou a atenção em portos e

aeroportos para casos suspeitos de coronavírus. O órgão também descartou qualquer

possibilidade de contaminação em um navio de Singapura atracado em Santos, em São

Paulo.



PT com PT



Caciques petistas de Pernambuco que cogitavam aliança com o PSB para a corrida à

prefeitura de Recife terão que seguir a determinação do ex-presidente Lula e apoiar a

candidata do partido, Marília Arraes.



Cargos



Os cargos do PT na administração do governador do PSB, Paulo Câmara (foto), estão com os

dias contados. Na reforma que fará logo depois do Carnaval, Câmara irá abrir espaço

para seus aliados.



Acolhida



A Operação Acolhida, que recebe os refugiados venezuelanos, tem novo comandante.

Desde 2018, era coordenada pelo General de Divisão Eduardo Pazuello que agora

transfere o cargo ao General de Divisão Antônio Manuel de Barros.



Esplanadeira



#O Programa de Cooperação Brasil-France, resultado de uma parceria entre a Capes

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e a França, irá

viabilizar a estudantes brasileiros de engenharia 1,5 mil bolsas em universidades

francesas até 2022.