Brasília - O Planalto monitora a movimentação de entidades que representam servidores para se antecipar às manifestações contra a reforma administrativa que será enviada ao Congresso nas próximas semanas. A proposta seria encaminhada pela equipe econômica no final do ano passado após a aprovação da reforma da Previdência, mas o Governo recuou devido ao risco de protestos. Lideranças sindicais marcaram para o dia 18 de março mobilização com indicativo de “radicalização” e greve geral.



Educação



A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) também está convocando professores e estudantes de todo o País para paralisação em março.



Promoções



Entre outras mudanças, a reforma administrativa vai propor o fim das promoções e progressões exclusivamente por tempo de serviço, além de uniformizar férias de 30 dias para todos os servidores públicos. Juízes, procuradores e parlamentares não estão incluídos na reforma.



Tormento



O primeiro mês de 2020 foi um “tormento” para o governo Bolsonaro. O crescimento tímido de popularidade, apontado pela recente pesquisa CNT, foi ofuscado pelos desarranjos na Casa Civil, Ministério da Educação e na Secretaria de Comunicação (Secom).



Espreita



Em meio à fritura dos ministros da Educação Abraham Weintraub (foto), e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM), militares e parlamentares estão à espreita para emplacar possíveis substitutos.



Resistência



Assim como o antecessor, Ricardo Vélez, Weintraub enfrenta resistência por parte de membros da cúpula militar do governo Jair Bolsonaro. Já Onyx perdeu a articulação política para o general Luiz Eduardo Ramos.



Malha



Auditorias do Tribunal de Contas da União identificaram falhas e irregularidades no planejamento das contratações, na gestão e na fiscalização dos contratos de manutenção da malha rodoviária federal sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).



Ajustes



Em razão das falhas apuradas, o TCU fez as seguintes recomendações ao órgão: realizar ajustes nos procedimentos do Planos Nacional de Manutenção Rodoviária (PNMR), padronizar ações e integração entre as coordenações-gerais e as superintendências regionais.



CPI



O PT, segundo novo líder da legenda na Câmara, deputado Enio Verri (PT-PR), tentará convocar o procurador Wellington de Oliveira - autor da denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald -, para depor na CPI das Fake News.



Dívida



A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional lançou aplicativo que facilita o acesso à lista de inadimplentes com a União. Chamada de Dívida Aberta, a ferramenta permite fotografar o código impresso na nota fiscal e descobrir a situação de um estabelecimento.