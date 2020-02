Senado gastou quase R$ 1 bilhão com diárias de parlamentares em viagens internacionais

Brasília - O Senado Federal gastou R$ 987.993,75 com diárias internacionais para parlamentares que fizeram viagens oficiais no ano passado, conforme dados repassados à Coluna pela assessoria da Casa. O valor é mais que o dobro dos gastos registrados em 2018, de R$ 406.245,33. Além das diárias, o Senado também paga as passagens aéreas para os senadores e os servidores que os acompanham nas viagens.

Vaticano

Senadores foram ao Vaticano, onde acompanharam a cerimônia de canonização de Irmã Dulce. À época, o subprocurador-geral junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, pediu à corte de contas para apurar a legalidade e transparência dos gastos da viagem.



Auxílio & cota



O Senado também desembolsou mais de R$ 25 milhões na chamada Cota para Exercício da Atividade Parlamentar e outros R$ 32 milhões em “subsídios”. O custo total do auxílio-moradia foi de R$ 457 mil.



Tática



A Articulação de Esquerda do PT diverge da cúpula do partido que tem defendido candidaturas próprias nas eleições deste ano. Em documento interno em que traça a disputa no Rio, a ala esquerdista afirma que “os dados históricos das eleições demonstram que não há correlação direta entre candidatura própria e desempenho das

bancadas”.



Freixo



Enquanto no Rio as conversas do PT e do Psol se encaminham para fechar a aliança em torno da candidatura do deputado federal Marcelo Freixo (Psol-RJ), em outros estados – como São Paulo e Rio Grande do Sul – ainda não há consenso entre os partidos de esquerda.





PSL

Partidos do Centrão, com apoio de setores da oposição, articulam para derrubar o PSL e assumir o comando da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que retorna do recesso amanhã. O colegiado é presidido pelo deputado Felipe Francischini (PSL-PR).



Aliança



Além da CCJ, o PSL comanda outras duas comissões que também estão no radar do Centrão: Relações Exteriores e Fiscalização Financeira. O ex-partido de Bolsonaro ainda tem a segunda maior bancada da Câmara, com 52 deputados. Mas a metade deve deixar a legenda para se filiar ao Aliança pelo Brasil.



Acordos



Estão em andamento 23 negociações de acordos de leniência no âmbito da Advocacia- Geral da União e Controladoria-Geral da União. A meta dos órgãos é recuperar R$ 25 bilhões para os cofres públicos. Em 2019 foram firmados 5 acordos de leniência.



Óleo



Cinco meses depois que as primeiras manchas de óleo apareceram no litoral brasileiro, o relator da CPI do Óleo, João Campos (PSB-PE), critica a falta de respostas do Governo: “São 150 dias sem que o governo federal nos aponte qual é a origem do óleo”.



Coronavírus



A Itália suspendeu os voos com origem e destino da China após ter confirmado dois casos de coronavírus. Pelo menos 17 companhias aéreas de diferentes países anunciaram cancelamento ou modificação de programas de voos para China nos últimos dias.