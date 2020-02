Brasília - O mercado de água mineral dobrou neste verão a produção no Estado do Rio de Janeiro – com vendas em especial na capital e região metropolitana – com a crise de gestão e de qualidade da água ‘tratada’ pela Cedae, a companhia estadual. Informações de altos teores de coliformes fecais e até detergente encontrados na água das torneiras e chuveiros fizeram o cidadão recorrer ao maior consumo nas distribuidoras de bebidas. Foram produzidos e envasados mais de 460 milhões de litros de água desde janeiro – praticamente o dobro do mesmo período do ano passado, relata à Coluna o diretor do Sindicato Nacional da Indústria de Águas Minerais, Marcelo Pacheco.



Nos galões

O envase destes milhões de litros foi (e é) distribuído em garrafas de 750 ml, 1,5 litro, 20 litros, entre outros tamanhos encontrados no mercado.



Fator verão

De acordo com Pacheco, que também opera extração e envase, o consumo maior está nos quatro meses do verão, período que destina 60% da produção do ano para a venda.



Submergiu

A EBC em São Paulo perdeu todos os equipamentos –câmeras, computadores e acessórios – com a inundação da sede na Vila Leopoldina, na recente enchente.



Lula e Francisco

Não foi essa cena toda espalhada pelos aliados nas redes. Detalhes da visita do ex-presidente Lula da Silva ao Papa Francisco vêm do padre brasileiro Augusto Bezerra, radicado em Roma e que acompanha de perto a agenda do Santo Padre. Em suma, não houve interesse institucional do Vaticano, e o encontro foi encarado internamente e pela comunidade internacional católica como um grande favor a um pedido do petista.



Oba-oba da reza

Segundo relato via whatsapp para amigos, o encontro não entrou na agenda oficial do Papa, “isso não é importante politicamente para nós”. “O Serviço Fotográfico do Vaticano não se fez presente. Os meios de comunicação oficiais da Santa Sé não fizeram nenhum caso para o encontro”, relata o padre.



Frevo rachado

Dividido após as denúncias do advogado Antônio Campos, irmão do falecido Eduardo, parte do PSB pernambucano já defende o nome do deputado federal Tadeu Alencar para disputar a prefeitura do Recife, em lugar de alguém do poderoso clã.



Segurança..

As construtoras podem economizar R$ 470 milhões por ano com a nova norma que simplifica as regras de saúde e segurança da construção civil. A estimativa da Secretaria de Política Econômica é baseada em informações da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e da Pesquisa Anual da Indústria da Construção.



..no canteiro

A principal mudança da NR 18 se refere à autonomia das empresas para executar as normas de segurança e saúde no trabalho usando tecnologia de ponta. Até agora, há anos havia uma trava no segmento porque devia seguir exatamente o que mandavam as normas de prevenção sem a inclusão de novos equipamentos e tecnologia.



Itaipu avança

A usina hidrelétrica de Itaipu alcançou ontem a marca histórica de 2,7 bilhões de megawatts-hora (MWh) de energia acumulada desde o início da operação, em 84. A direção estima chegar a 3 bilhões em 2023, quando completam-se 50 anos do Tratado com Paraguai, e quando as cláusulas serão revisadas.



Reputação

Além do compliance na gestão – envolvendo treinamento de milhares de funcionários e diretores – a JBS implementou due diligence para avaliação reputacional de fornecedores. No ano passado foram realizadas 9.486 análises pelo software. “Estamos cumprindo nosso papel de conscientizar colaboradores e parceiros”, afirma Marcelo Proença, diretor global de Compliance da JBS.



Crime

O policial federal Ronaldo Heeren foi assassinado a tiros na Favela do Rola, no Rio, dominada por milícia. Nenhuma palavra do ministro Moro e do presidente Bolsonaro.



ESPLANADEIRA

# A TIM registrou lucro líquido normalizado em 2019 de R$ 2,04 milhões, alta de 32,1% na comparação com 2018. #

As inscrições do edital ‘Resistência’ do Fundo Brasil se encerram no dia 28. A fundação vai doar até R$ 40 mil para cada uma das organizações contempladas que defendem os direitos humanos no Brasil.