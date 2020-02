Mudança de time

Brasília - A mudança de ministros do Governo Bolsonaro provocou a queda de assessores próximos aos antigos titulares das pastas. O núcleo militar do presidente da República no Palácio se movimenta para não deixar olheiros de Onyx Lorenzoni, ex-chefe da Casa Civil, à sua porta – apesar da boa relação de ambos. Houve duas baixas, por ora, na Casa Civil: Rodrigo Augusto Rodrigues foi exonerado do cargo de Subchefe Adjunto Executivo de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais; e Scott Kartegeane Linhares Camelo, do cargo de Subchefe Adjunto de Gestão Pública de Articulação e Monitoramento. O novo ministro, general Braga Netto, toma posse hoje.



Mais troca



O secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, Mauro Biancamano, também foi exonerado. A pasta, antes comandada por Gustavo Canuto, agora é chefiada por Rogério Marinho, ex-secretário da Previdência.



Oba-oba



Há quem desconfie, entre autoridades policiais, desse medo de ministros do STF sobre risco de atentado. Nunca se confirma. É aquela história: quem faz, não avisa na internet.



Primeiras-damas



Duas candidatas ao cargo de primeira-dama do Recife dividirão holofotes na folia do Recife. A deputada federal Tábata Amaral (PDT) – namorada do colega de plenário João Campos (PSB) – e a apresentadora de TV Fátima Bernardes, namorada do federal Túlio Gadelha (PDT). Eles são potenciais pré-candidatos na eleição deste ano. E o frevo toca em torno de ambos, paparicados por populares e políticos.



1º escalão

Parlamentares da oposição querem se reunir com o ministro do STF Ricardo Lewandowski, relator do pedido de impeachment do ministro da Educação, Abraham Weintraub. No pedido, protocolado há duas semanas, 28 deputados e dois senadores apontam que Weintraub está promovendo verdadeiro “desmonte” da pasta.



Queimação



Um abaixo-assinado virtual, em apoio ao pedido de impeachment, já levantou cerca de 50 mil assinaturas. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também é alvo de pedido de impeachment sob relatoria do ministro Edson Fachin.



Socorro federal



A União desembolsou, em janeiro, mais de R$ 368,24 milhões para arcar com calotes de Estados. Foram R$ 147,07 milhões da inadimplências de Minas Gerais, R$ 126,21 milhões do Estado do Rio de Janeiro, R$ 78,22 milhões de Goiás e R$ 16,74 milhões do Amapá. Em 2018, o Tesouro desembolsou R$ 8 bilhões para cobrir dívidas dos Estados.



Cadeado



As garantias honradas pela União são descontadas dos repasses do Governo, como receitas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Fundo de Participação Estadual.

MERCADO



A Dona..



Depois de a Polícia Federal desvendar uso de caixa 2, agora é a Justiça do Trabalho da Paraíba que quer a indenização dos funcionários do Resort Mussolo, quebrado em 2019 pela empresária mais rica de Angola, Isabel dos Santos, que – suspeita-se – utilizou dinheiro lavado da petrolífera Sonangol.



..do Pedaço



E quem é a dona Isabel? Vem a ser a filha do ditador angolês por 40 anos, José Eduardo dos Santos. Ela também é proprietária de outro resort, o famoso Solar de Tambaú, em atividade desde 2018.



Estantes vazias



O mercado de livros sofre um baque forte. Várias editoras revêem seus catálogos, freiam compra de direitos de publicação e seguram a avaliação de originais de obras. A falência da distribuidora La Selva, e a recuperação judicial das livrarias Cultura e Saraiva atingem em cheio o setor.



Taxiando



Um pedinte levou bronca, há dias, no Aeroporto de Brasília. Frequente passageiro o reconheceu pela terceira vez, no saguão de checkin, e lhe deu uma ‘dura’ na frente dos passageiros: se quer ir mesmo para o Piauí, que tente pela rodoviária (onde pode ganhar passagem ou carona). Há mais de 6 meses o sujeito pede dinheiro nas filas do aeroporto.





Esplanadeira



