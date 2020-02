Entram em vigor, em março, as alíquotas progressivas que estabelecem que quem ganha mais pagará mais e vice-versa. A mudança integra as novas regras da Previdência aprovada no ano passado. As alíquotas progressivas incidirão sobre cada faixa de remuneração, de forma semelhante ao cálculo do Imposto de Renda. Quem recebe um salário mínimo por mês, por exemplo, terá alíquota de 7,5%. Já um trabalhador que ganhe exatamente o teto do Regime Geral, também conhecido como o teto do INSS – atualmente R$ 6.101,06 – pagará uma alíquota efetiva total de 11,69%.



Concorrência na pista



Davi Barreto, que abriu espaço para novas empresas como a Buser e peitou as viações, é o novo diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Como queria a maioria dos servidores de carreira.



Vergonha



Enquanto em países Alemanha e Inglaterra, para citar apenas dois exemplos, os casos de coronavírus são tratados com aparato de “guerra biológica”, com paciente internado e isolado, no Brasil – campeão de malfeitos em prevenções – o contaminado é obrigado a ir para casa e se virar, sem acompanhamento médico. É o que estão fazendo hospitais públicos e privados em várias cidades, com casos sob forte suspeitas.



Portas escancaradas



E segue a via crucis dos milhares de passageiros que desembarcam diariamente nos maiores aeroportos do Brasil vindos de países com surto na Ásia e Europa. Raramente alguma companhia, antes da aterrissagem, informa as orientações. E a turma da Anvisa não tem gente suficiente para triagem, nem aparelhos para medição de febre.



Propagandas



Uma consulta pública da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça carece de senso. A pergunta que faz gente experiente é: Se crianças e adolescentes devem ser poupados da exposição de propaganda para sua faixa etária, por que elas podem ser expostas a publicidade de bebidas alcoólicas?



Perfil



A Senacon encerrou ontem consulta pública sobre publicidade infantil. Foram apresentados para avaliação e comentários 10 artigos com regras que as empresas deverão seguir ao produzirem conteúdo para o público infanto-juvenil. A conferir.



Nas redes



Em baixa popular, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos) recorreu a Wesley de Souza Santos para assumir a Subsecretaria Institucional de Publicidade e Mídias Digitais. Ele vai cuidar das redes sociais e da imagem de Crivella. Wesley foi fisgado em Brasília, onde cuidou das redes do então presidente Michel Temer durante sua passagem pela Presidência.



Agência$



A Prefeitura do Rio, aliás, está prestes a escolher quais agências vão cuidar da conta de R$ 56,2 milhões de publicidade para este ano. Cálix, Nacional, E3, Artplan, Propeg, AV e Nova/SB concorrem.



Tristeza sem fim



O Centro de Referência de Defesa da Vida adiou para 6 de março a inauguração da creche que abriria na satélite de Samambaia (DF). Uma menina de 2 anos e o irmão de 4 anos, mortos num incêndio, eram matriculadas. Um bebê de 6 meses segue internado em estado grave. Os pais saíram para a padaria, deixaram as crianças e esqueceram um ferro de passar roupa ligado na cama. Na tentativa de salvá-los, o também pai morreu.



Foice no bolso



A Coluna questionou a mineradora Vale por que está oferecendo apenas R$ 59 mil por hectare de terra (incluindo benfeitorias !) na região de Brumadinho (MG), após o crime ambiental do rompimento da barragem de lama. Antes, o hectare valia R$ 200 mil. “A Vale não detalha casos específicos de atendimento em respeito à privacidade dos envolvidos”, informou a assessoria.



Terra treme



Os misteriosos abalos sísmicos em Muriaé (MG) mexeram com a política local. Terra do saudoso vice-presidente José Alencar, a cidade já se movimenta em articulações. Com forte atuação na área da saúde pública, o vice Marcos Guarino (PSB), que declara ter sido abandonado pelo prefeito Grego (DEM), vai concorrer à prefeitura – para a qual o atual alcaide tentará a reeleição. Surge também o empresário e ex-prefeito José Braz, de 94 anos, do Progressistas.



Força na folia



A Coelba normalizou a energia elétrica em Caraíva e Trancoso, litoral sul da Bahia, ainda durante a folia. Muita gente ficou sem luz por duas noites durante o feriadão. A companhia informou que houve "interferência de vegetação na rede elétrica”.



ESPLANADEIRA



#As plataformas física e digital do Universo Americanas doaram, em 2019, 30 toneladas de alimentos.