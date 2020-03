Articulações avançam para partidos definirem candidatos às prefeituras este ano

Brasília - As articulações já avançam entre portas a menos de dois meses para os partidos definirem seus candidatos às prefeituras. Em São Paulo, com a incerteza da candidatura à reeleição de Bruno Covas, o MDB lançou o apresentador de TV José Luiz Datena, que terá Márcio França (PSB) como principal adversário – e a possibilidade de nome do PT na vice. Eduardo Paes (DEM) já conversa com líderes de partidos e de comunidades no Rio de Janeiro, enquanto o prefeito Marcelo Crivella tenta colar nos bolsonaristas. Enquanto o presidente Bolsonaro e o governador Wilson Witzel não decidem quem lançar na cidade, o governador presidenciável paulista João Dória se antecipou com o nome do ex-ministro Gustavo Bebbiano (PSDB).



Pernambucanos



No Recife, cenário curioso: João Campos (filho do saudoso Eduardo), do PSB, e Marília Arraes (PT) podem duelar. Corre por fora a delegada de polícia Patrícia Domingos (Podemos), revelação ligada aos bolsonaristas da capital pernambucana.



Estreia da CNN



A CNN Brasil adiou sua estreia desta segunda-feira para 15. No dia das manifestações pró-Governo, quando vai cobrir ao vivo, e distribuir imagens pelo mundo.



Cardápio



A liberação de cassinos no Brasil entra no cardápio do jantar do presidente Jair Bolsonaro, na Flórida, com o presidente Donald Trump – que é amigo de Sheldon Adelson, seu financiador político. Adelson é dono dos maiores cassinos dos EUA.



Amigo próximo



É o deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair e presidente da Comissão de Relações Exteriores, quem vai ser o tradutor do encontro. Eduardo caiu nas graças de Trump.



Assento livre



O Decreto presidencial 10.267 sobre regras de voos em jatos da FAB, publicado ontem, não tem novidades. Ministros de Estados – cargo que mais utiliza, há muitos Governos, para ir para casa com desculpa de compromissos oficiais – continuarão a usar os jatinhos. Presidentes da Câmara, Senado e STF, idem. Não houve nenhuma restrição.



Cartão vermelho



A Polícia Nacional do Paraguai investiga se Ronaldinho Gaúcho comprou o passaporte no país hermano para seguir agenda internacional imediata. Personagem global, garoto propaganda de multinacionais, o craque tem compromissos em diferentes países. Mas está com o passaporte brasileiro apreendido por processo de crime ambiental no Sul.



Cartão vermelho 2



Com a moda de compliance em contratos, Ronaldinho corre sério risco de perder patrocínios com a prisão em Assunção, e também o título de embaixador da ONU.



Ciumeira



O senador Humberto Costa (PT) vive destilando ódio contra sua colega petista Marília Arraes, deputada federal, por não ter votado nele e no governador Paulo Câmara (PSB-PE) nas eleições de 2018. Mesmo a contragosto reconhece a intervenção da Executiva Nacional em favor da candidatura própria do PT para a Prefeitura do Recife neste ano.



Memorial do frevo



Humberto Costa legisla em causa própria, pois foi justamente em 2018 que não fez nenhuma oposição em coligar-se com o seu inimigo Jarbas Vasconcelos (MDB), numa dobradinha vitoriosa para o Senado. A coligação rifou a candidatura de Marília ao Governo, articulação com aval do ex-presidente Lula da Silva.



UFC Brasília



Não, não é porradaria entre o Planalto e o Congresso. A capital federal recebe a edição mundial do evento no próximo sábado.



Víru$



Fabricantes brasileiros de produtos de álcool gel, luvas e máscaras de proteção facial exportaram todas as suas reservas para a China. E há encomendas.