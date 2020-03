Deputado distrital protocola pedido de impeachment de Bolsonaro

Brasília - Pode dar em nada o documento de 26 páginas protocolado no Congresso Nacional pelo deputado distrital do DF Leandro Grass (Rede) em que pede o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A valer as exigências do Artigo 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ele não reconheceu firma em cartório de sua assinatura, e não apresentou cinco testemunhas, conforme cópia em mãos da coluna. No documento, o distrital denuncia Bolsonaro pelo que considera ofensas a pessoas – como no caso do “furo” da repórter da Folha de S.Paulo –; denúncias, sem provas, de fraude na eleição presidencial; e declarações polêmicas que colocariam em risco a segurança nacional.





Abandonados



As dezenas de turistas brasileiros que estão no Peru encontram de portas fechadas boa parte do dia a Embaixada do Brasil em Lima. A coluna recebeu vídeos.





Maca forçada

A portaria do ministro da Justiça, Sergio Moro, que impõe internação compulsória de contaminados pelo coronavírus, determina que o infectado vá à força, mesmo policial se necessária, para a maca.





Do balcão



Funcionários da Drogasil, uma das maiores do país, são proibidos pela direção de usar máscaras para se proteger de contaminados, sob alegação de que assustariam os clientes.





Silêncio presidencial



Nem laboratório Sabin, nem o Hospital das Forças Armadas, tampouco a Presidência da República divulgaram, até ontem à noite, os laudos dos três testes do presidente Bolsonaro para constatar ou não infecção por coronavirus. Pelo menos 14 pessoas da comitiva que voltou dos EUA estão infectadas, e o presidente garante que está imune.



Cof, cof



Um líder de partido que esteve com Bolsonaro no gabinete no Palácio, na terça-feira à tarde, saiu assustado com sua tosse contínua entre portas.





Tá bom...



A Anvisa informa que são 660 profissionais da vigilância atuando em portos e aeroportos diariamente no controle de entrada. Temos publicado que sem tecnologia, sem qualquer aparelho de medição de febre, sem triagem. Tá bom...





Garotada em risco



Alunos de idade entre 4 e 7 anos de uma unidade do Maple Bear, escola de alto padrão de Brasília, se submeteram a testes e aguardam resultado após o familiar de um deles

testar positivo para o coronavírus. A escola enviou comunicado digital aos pais.





Como é que é?



A cúpula do partido Patriota está furiosa com o deputado estadual por São Paulo Artur Mamãe Falei, pelo apoio dele à deputada Janaina Pascoal (foto), que pede o impeachment de

Bolsonaro. ‘Mamãe’ acaba de se filiar ao partido para tentar disputar a prefeitura.





Dupla do barulho



Um site de leilão oferece a R$ 50 uma foto histórica do encontro entre Paulo Maluf, governador de São Paulo, e Sadam Hussein, então presidente do Iraque, nos anos 1980.





Força, Brasil



O leitor está otimista. Pesquisa no Twitter da coluna constatou que 40% acreditam que o Brasil vai superar em breve a pandemia; 8% dizem que não. Para 28%, só daqui a

alguns meses – e 23% escolheram a opção “isso aqui é uma zona aberta”.





Vila sitiada



Por decisão de suas associações, de moradores e do comércio, a bucólica Caraíva (litoral Sul da Bahia) fechou sua entrada, via rio, para os turistas até dia 17 de abril. Pousadas cancelaram reservas. Povo consciente.





Terra mãe



O primeiro e maior exemplo do futebol veio de Portugal, que há duas semanas deu o pontapé de paralisar os campeonatos. Bem antes do estado de emergência decretado.





Esplanadeira



