Maioria dos brasileiros mantém metas para este ano mesmo em tempos de pandemia

Brasília - A maioria dos brasileiros manteve suas metas para 2020 a despeito da pandemia que atingiu em cheio a Saúde pública, o mercado e a Economia - e mudou o modo de convívio social. É o que constatou a nova rodada da Paraná Pesquisas/Coluna Esplanada numa sondagem nacional. O instituto perguntou a 2.210 brasileiros em 240 cidades de todos os estados e DF se adiaram algum projeto, numa pesquisa estimulada com citações de temas escolhidos por nossa equipe. Dos entrevistados, 35,7% disseram que não adiaram projetos, mas 22,1% cancelaram o sonho de viagens pelo Brasil, e 6,3% de viagem para o exterior. Outros 8,6% responderam que a pandemia adiou o sonho de fazer uma faculdade ou iniciar um curso. A crise no mercado atingiu em cheio 7,7% dos entrevistados, que adiaram a abertura ou expansão de um negócio.

Emprego e carro

O item "comprar/trocar de carro" foi apontado por 6,1% dos ouvidos; 5% apontaram "mudar de/arrumar um emprego"; e 3,6% desistiram de construir ou comprar imóvel.

Radiografia da praça



A pesquisa foi realizada de 24 a 28 de julho, e tem recortes interessantes sobre o perfil dos entrevistados por renda, escolaridade e regiões. Veja a íntegra no portal da coluna.

Cloroquina engorda



Uma foto do rosto do presidente Jair Bolsonaro mais inchado assustou brasilienses ontem. Há quem aponte efeito colateral da cloroquina que ele tomou para se curar.

O favorito



Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, é o escolhido do presidente Bolsonaro para o Ministério da Saúde, caso ele não consiga mais segurar o general Pazuello na pasta. Torres - que é médico e militar - e o presidente já conversaram a sós, no Palácio.

Mistério

Rubem Novaes, o ex-presidente do BB que pediu demissão, foi chamado por Bolsonaro ao gabinete na quarta-feira. Queria ir com Paulo Guedes, mas foi sozinho. O ministro da Economia também visitou o presidente no mesmo dia, horas depois.



Tabelinha

Quem 'bateu uma bola' com Bolsonaro no gabinete na quarta-feira foi o ex-jogador Marcelinho Carioca, que se consagrou no Flamengo e Cortinthians (foto).





Você, não!



A ideia do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, - endossada por Rodrigo Maia - de uma lei que barre, por anos, a candidatura política de magistrados ou integrantes do MP que deixem o cargo é tiro certo em eventual projeto eleitoral de Sergio Moro.

Eu, sim!



Raposas da Esplanada indicam que o casuísmo evidenciado por Toffoli só não é mais polêmico que o fato de advogados de partidos, sem experiência na magistratura, serem nomeados por presidentes padrinhos para a Suprema Corte. Aliás, há dois no STF.

Demissão em massa



A seccional da OAB-DF demitiu ontem 45 funcionários - cerca de 20% dos colaboradores, informou em nota à coluna. Alegou aperto financeiro. A surpresa foi grande, tem gente com muitos anos de trabalho. A direção vai pagar os direitos trabalhistas, claro.

Cadê vocês?



O deputado federal Túlio Gadelha, conhecido como namorado da apresentadora Fátima Bernardes, lançou sua pré-candidatura a prefeito do Recife pelo PDT. Nenhum figurão apareceu. Carlos Lupi, Ciro Gomes e o dirigente estadual Wolney Queiros se recolheram.

Cartão vermelho



A Federação Paraibana de Futebol acionou o Ministério Público e o TJ desportivo para apurar denúncia de combinação de resultados entre times, envolvendo também sites de apostas. O chute na canela veio do presidente do Sousa Futebol, Aldeone Abrantes, que denunciou ter recebido proposta para uma manobra contra o Sport Lagoa, segundo a imprensa paraibana.





