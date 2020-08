Brasília - A Justiça de Pernambuco já expediu o mandado de prisão do assassino do blogueiro Áquila Silva e do filho dele, de 11 anos. É um matador profissional, contam fontes. E há suspeita de crime encomendado. Até o fechamento da coluna, ninguém fora preso. Áquila e o filho foram assassinados a tiros no domingo à noite, na cidade de Rio Formoso. Ainda não há informações se há relação com crime político. Denúncias contra prefeitos da região eram recorrentes no seu site.

Oi, hei!

Uma amostra do ano Legislativo perdido: há dez dias, um deputado federal importante do MDB não consegue falar com líder do Governo, deputado Vitor Hugo (PSL-GO).

Ano perdido

O Palácio desistiu da Reforma Administrativa porque o Congresso Nacional está às moscas. Todos estão nas bases em tratativas para apoio a seus candidatos na eleição.

Cadê os amigos?

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo (PE), figura ativa nas redes sociais, anda sumido depois das operações que cercaram José Serra e do indiciamento de Alckmin.

O articulador

O ex-presidente do PV e ex-secretário do Meio Ambiente de Pernambuco Sérgio Xavier está na mira do Ministério Público Federal, suspeito de participar do desvio de dinheiro do bilionário Sistema S. A denúncia ainda envolve o presidente da CNI, Robson Andrade, e mais nove pessoas. Amigo de longa data do senador Jarbas Vasconcelos, Sérgio Xavier figura como sócio de mais de 200 empresas, apurou a reportagem, cujos capitais sociais somados dão inveja a sheiks do petróleo.



Pé na rua

Brasileiros retomam aos poucos a rotina. Sondagem da Demanda Pesquisa e Desenvolvimento de Marketing, de julho, com 1.090 pessoas, mostra que uma em cada três pessoas já foi às compras no comércio de rua ou voltou a frequentar reuniões familiares. Dos entrevistados, 25% voltaram a frequentar shoppings e restaurantes.

Marketing eleitoral

Aliados e amigos do senador Ciro Nogueira (Progressistas-PI) (foto) soltaram nas redes sociais banner com indicação de que pode ser vice de Jair Bolsonaro na chapa de 2022.

Intensivão

O ex-PGR Geraldo Brindeiro aceitou o desafio e juntou-se aos veteranos Rudolfo Lago, Alexandre Jardim, Estêvão Damásio e outros jornalistas como professores do curso virtual "Imagem & Credibilidade", para candidatos nas eleições deste ano.

Pau no backstage

É provável que o cantor Roger Moreira, vocalista do Ultraje a Rigor, esqueça o processo que prometeu contra Edgar Scandurra. Mas só se o guitarrista do Ira!, que citou em entrevista que Roger apoia a tortura, se desculpar nas redes sociais. Scandurra chegou a deixar uma mensagem de voz no whatsapp para Roger, que a desdenhou.

Hotel casa

Os hotéis, um dos setores mais afetados com a pandemia, estão se reinventando para atrair hóspedes. Em Brasília, por exemplo, Saint Paul e o Kubitschek Plaza passaram a oferecer tarifas promocionais de R$1.600/mês, para moradia.

'Papai' e novinha

Pesquisa da plataforma Universo Sugar mostra que 65,66% dos Sugar Daddies do Distrito Federal afirmam ter filhos, enquanto em São Paulo são 58,13%. É aquele turma que 'adota' uma namorada novinha e paga seus caprichos (e estudos).

Fé na santa

A coluna registrou que o movimento na Basília de Aparecida (SP) caiu para cinco mil turistas/dia. Mas não é por causa da forte barreira sanitária contra a covid-19, citada (estão certos). É porque as romarias caíram muito desde o início da pandemia.

Ponto Final

Tem gente que crava que Vladimir Putin já tem uma vacina contra a covid-19. A Rússia é uma das maiores potências na ciência, e seu presidente deu a cara na TV cravando. Parte-se da premissa de que ele não passaria uma vergonha mundial. A conferir.

Esplanadeira

